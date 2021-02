Carta d’agraïment a la Fundación Matutes

Aquesta aula inaugurada fa uns anys ha estat utilitzada tant pels nostres alumnes com per infants d’altres centres del municipi. Malgrat que, durant aquest curs, per la situació sociosanitaria que vivim, no és possible fer-la servir de la manera habitual, seguim vetllant per posar-la al dia i ampliar-la, en breu, amb una zona d’integració sensorial.

Sense les aportacions econòmiques d’entitats externes com la Fundación Matutes aquest tipus de projectes no serien possible.

Un cop més: moltes gràcies.

Paulina López en nom de l’equip directiu i claustre del CEIP Portal Nou.