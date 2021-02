¿El comercio mundial cerca de la UVI?

La prueba de que el capitalismo no tiene un alto estado mayor mundial es que todavía no le haya dado un fuerte tirón de orejas a AstraZeneca, por su actitud en el caso de las vacunas. La crisis sanitaria tiene gravedad bastante para provocar un cambio de paradigma en el sistema, y lo primero que se le ocurre a cualquiera es que, ante un riesgo de pandemias similares, Europa no puede estar en materia de salud a expensas de empresas privadas guiadas por una pulsión de beneficio, oportunismo nacionalista o manejo de palancas negociadoras. Así que hay ya ‘caso AstraZeneca’, y sus conclusiones pueden tener efectos de importancia tanto en el papel de la empresa privada en sectores vitales como en la dependencia en estos de proveedores extranjeros. La alarma en el capitalismo mundial por los destrozos del hooligan AstraZeneca debería haber saltado ya.