Diario de Ibiza afronta una nueva transformación encaminada a reforzar su vínculo de confianza con los lectores y mejorar la calidad de sus contenidos. Se trata del cambio más importante desde que lanzó su edición digital, diariodeibiza.es, en 1998, hace ya más de 22 años: a partir del 2 de febrero, algunos contenidos, los más exclusivos, los de mayor calidad, serán accesibles solo para suscriptores. Esta evolución hacia un modelo de pago sigue la senda de los principales diarios del mundo, que están sustituyendo la absoluta gratuidad de sus digitales por fórmulas que permitan hacer frente a los costes de la actividad periodística y garantizar la sostenibilidad de la empresa informativa.

La viabilidad de los diarios siempre ha estado ligada al compromiso de los lectores que compran el periódico. La gratuidad fue la fórmula que empleó la prensa tradicional para atraer a los lectores hacia el nuevo universo digital, cuando aún era incipiente, incierto y minoritario, pero esa ligereza inicial abonó la creencia errónea de que no hay que pagar por tener información de calidad. Y no es así. Elaborar informaciones novedosas, valiosas, rigurosas y fiables, y hacerlo con libertad e independencia, no es gratis, requiere personal especializado, tiempo y dinero.

Antes y ahora, el apoyo de los lectores es un pilar fundamental para una publicación. Diario de Ibiza es la referencia informativa de las Pitiusas, el líder tanto en la edición impresa como en la digital, a gran distancia de sus competidores. Ahora, pedimos a nuestros lectores en Internet -casi 70.000 al día de media en 2020- que nos acompañen en esta nueva etapa, y que comprueben las ventajas de ser suscriptor de diariodeibiza.es: podrán leer antes las noticias de actualidad y los mejores trabajos periodísticos, entre ellos los grandes reportajes de interés general elaborados por otros diarios de nuestro grupo editorial; disfrutarán de una web sin anuncios, moderna y renovada; recibirán regularmente una newsletter con propuestas informativas adaptadas a sus intereses; podrán acceder a todos los artículos de opinión de grandes columnistas como Juan José Millás, Carles Sans, Mercè Marrero o Pilar Garcés, entre otros muchos, que ahora son exclusivos de la edición impresa. Los suscriptores de la edición impresa podrán leer los contenidos de pago de la edición digital sin ningún coste adicional.

La transformación que emprende la edición digital de Diario de Ibiza va unida a un nuevo diseño de su web, mucho más limpio, atractivo, funcional y moderno, con una navegación más fácil en todos los soportes (móviles, tabletas y ordenadores) gracias a la implantación de un nuevo sistema gestor de contenidos (CMS) que permite agilizar aún más los procesos e introducir una mayor variedad de elementos informativos. La aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas, con el fin de proporcionar de la forma más rápida y con la mayor calidad posible la información a nuestros lectores, ha marcado la evolución de Diario de Ibiza desde que fue adquirido por Prensa Ibérica en 1991. Ahora, damos un paso más en esta dirección, en un proceso en el que están inmersos los 21 diarios de Prensa Ibérica y Grupo Zeta.

Sin embargo, no todos los contenidos de diariodeibiza.es pasarán a ser de pago. Diario de Ibiza implantará el modelo freemium, en el que conviven contenidos abiertos a todos los lectores con los más exclusivos que se reservan para los suscriptores. Un modelo que están adoptando ya con éxito otros periódicos de nuestro grupo editorial.

Las nuevas tecnologías han provocado en las últimas décadas una revolución en los periódicos, que han conseguido llegar a unos niveles de audiencia jamás imaginados. Nunca se había leído tanto la prensa como ahora, gracias a que internet permite eliminar todas las barreras de espacio y de tiempo. Da igual en qué lugar del mundo estén nuestros lectores, solo necesitan una conexión a internet para conocer al momento las noticias que ocurren en Ibiza y Formentera.

Pero esta evolución tecnológica, unida al cambio de hábitos de la ciudadanía que lleva aparejada, ha provocado en los últimos años una crisis estructural y mundial en el sector de la prensa. Los lectores optan cada vez más por informarse a través de las plataformas digitales y mucho menos por las impresas, lo que ha obligado a los diarios a adaptarse a una nueva realidad en la que ya no valen los esquemas tradicionales. La crisis provocada por la pandemia ha agravado aún más esta situación. Han cambiado las fuentes de ingresos que permiten a un periódico mantenerse y hacer frente a los elevados costes que requiere elaborar cada día del año un diario y mantener una web actualizada a todas horas con las últimas noticias, atendidas ambas plataformas por profesionales solventes y rigurosos. El resultado ha sido una progresiva caída de ventas, y consiguientemente de la publicidad, de la edición en papel, mientras que la audiencia y los anunciantes crecen de forma espectacular en la edición digital. Ante esta difícil situación, los principales diarios europeos y americanos han apostado por involucrar en sus proyectos informativos a suscriptores interesados en un periodismo riguroso y de calidad. También en España periódicos de referencia como El País o El Mundo han iniciado este camino en el que ahora se adentra Diario de Ibiza.

Somos conscientes de que es un cambio en el modelo de nuestra web que puede provocar reticencias, pero confiamos en nuestros lectores. No hace tanto tiempo, nadie estaba dispuesto a pagar por escuchar música o por ver la televisión y sin embargo ahora es habitual suscribirse a plataformas como Spotify, Netflix o HBO, entre otras muchas. Es otro de los cambios que se han producido en los últimos años en la sociedad, y que también ha llegado a las webs de los periódicos.

Fieles a nuestra vocación de servicio público esencial y de medio de comunicación de referencia para la sociedad pitiusa, queremos animar a los lectores de Diario de Ibiza a que prueben la edición freemium y vean todo lo que les puede aportar. Para ello hemos lanzado una oferta con un precio simbólico con el fin de que nadie que tenga interés quede excluido por razones económicas.

Los lectores de Diario de Ibiza, comprometidos con las Pitiüses, respaldan un periodismo honesto que explica los acontecimientos de su entorno más próximo, con inmediatez, rigor y profundidad; con todas las herramientas visuales (fotos, vídeos, gráficos, infografías) que permiten una mejor comprensión de los acontecimientos. Un periodismo necesario para vigilar los abusos o la incompetencia de nuestros gobernantes; para denunciar problemas, carencias e injusticias; para dar voz a los ciudadanos; para contar lo que ocurre cada día en nuestras islas. Conocer lo que pasa a nuestro alrededor es fundamental para poder construir nuestra propia opinión independiente y libre, y evitar la manipulación en una época marcada por la sobreinformación -que equivale a desinformación- y por los incontables bulos que se difunden sin ninguna comprobación en las redes sociales.

Un diario local riguroso e independiente, que se debe exclusivamente a sus lectores, es fundamental para conocer y comprender la realidad de nuestro entorno más próximo y para fiscalizar la acción de las instituciones, de las fuerzas políticas, empresariales, sindicales o sociales y de los demás actores de la vida pública. Ahí estará siempre Diario de Ibiza, sea cual sea el soporte o el canal a través del cual llegue a sus lectores.

Sin un diario propio, la comunidad local se queda ciega, desamparada ante los abusos y con menos capacidad de protestar, de exigir y de reivindicar la defensa de sus intereses. Por eso reafirmamos ahora nuestro compromiso, les pido nuevamente su confianza y les invito a ser partícipes activos de esta nueva etapa. El periodismo de calidad no es posible sin todos ustedes, nuestros lectores.