Mi vacuna, que espere

Vaya por delante que lo de «yo soy más de vacunar para salvar vidas que la temporada» me parece una jactancia, propia de quienes, a salvo, se pueden permitir el lujo de cerrar los ojos a la angustia de tantas personas que ven peligrar su sustento y su futuro. Y, además, gratuita: si protegemos la salud, rescatamos la economía. Pero hasta ahí llego. Es vergonzoso que aquí se esté pidiendo que se privilegie a las zonas turísticas en el reparto territorial de las dosis cuando el único criterio moralmente aceptable es el de población de riesgo. Como también son obscenas las estratagemas de nuestros países ricos, amenaza de veto a la exportación incluida, para acaparar la producción en detrimento de un tercer mundo que sigue enfermando sin esperanza. O los aplausos a la política de vacunación de Israel cuando, contraviniendo el derecho internacional, excluye a los casi cinco millones de palestinos que viven hacinados en los territorios que ocupa, después de haber bloqueado la entrada de medicamentos esenciales a Gaza. Personalmente, no me cabe duda de que las presiones de la UE tendrán éxito, se normalizará nuestro suministro y antes de lo que los agoreros pronostican podremos mirar esta pandemia desde lejos. Será ya el problema de otros, de esos que hoy también mueren de sarampión. Solamente el penúltimo capítulo de una historia universal de insolidaridad y de infamia.