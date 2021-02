'Ca nostra', tensió i pulsió

Són alguns dels elements, tensió i pulsió, que podrien definir i tal vegada qualificar el darrer llibre, vuit narracions breus, de l'escriptora mallorquina -escriptora però periodista també- Carme Moreno Munar, 'Ca nostra' (Miquel Costa Editor, Eivissa 2020). Altres elements, una certa sexualitat, erotisme a flor de pell, emoció de pàlpit i de veritat respiren al llarg d'una lectura, d'una immersió per entre les pàgines del llibre. Aplegades les narracions entorn a l'escenografia vital de Carme Moreno Munar, l'illa de Mallorca -va néixer al poblet de Selva-una illa, una societat que l'autora de 'Per ventura serà demà' observa, analitza i disecciona a la llum i a l'ombra d'un paisatge humà que a des de l'aparició en escena del turisme, agafà una embrancada, una força fins a fer capgirar el sentit de poble arrelat a la profunditat de la terra, dels costums, de la parla pròpia. «No va de bromes Carme Moreno -escriu al pròleg Rafael Gallego- amb els personatges que l'acompanyen en aquest mosaic format de cases buides, ànimes rebels i conflictives i mal de resoldre...». Una galeria com cita molt bé el prologuista on esdevenen tota mena de passions, de convulsió indubtable. Sexe, corrupció humana, psicològica que Carme Munar estudia en la mesura de talent literari; sentimentalitat, fidelitat i evocació de l'amor, conflictivitat de la parella, àmbit humà que esdevé finalment laberint sovint inexpugnable i de conseqüències devastadores. No, no és 'Ca nostra' un llibre amable. Més aviat el contrari. Enhorabona Carme.