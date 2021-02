Mi madre tiene 61 años y está desempleada. La empresa donde trabajaba, y en la que llevaba años cobrando por debajo de convenio, decidió prescindir de sus servicios con un despido improcedente, que bien sabe a poco o nada, porque «con el covid las cosas no van bien» y «adiós muy buenas». Hace unas semanas, tras meses frente al ordenador enviando currículums y tratando disimuladamente de ocultar su edad para que no la traten como a un trasto viejo, sonó el teléfono. Era el Ayuntamiento de la localidad en la que vive ofreciéndole trabajo. «¡Eureka!», pensó mi madre. «Sería para trabajar a jornada completa. Como está usted en paro, seguiría cobrando la prestación y desde aquí pagaríamos el resto del sueldo hasta completar lo establecido por el convenio», le espetó la voz. «Entonces...¿seguiría en el paro?», preguntó mi madre. «Sí, el contrato finalizaría cuando acabe su prestación, pero lo normal es que le acaben contratando...», le tranquilizó su interlocutora. «¡Ah!, olvidé decirle que este trabajo no cotiza, es un nuevo programa que ha sacado el Estado para incorporar a gente al mundo laboral», lanzó. Y así, tras un rotundo «por supuesto señorita, cuente conmigo» de mi madre, terminó la conversación. 'Trabajo de colaboración social', lo llaman, o mano de obra barata.