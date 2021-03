La Navidad es una época para la infancia. Todos tenemos buenos recuerdos navideños anclados en la memoria pasada, aquella que selecciona lo mejor de cuanto aconteció pero ni siquiera cómo aconteció, más bien una imagen idealizada. Yo tuve una infancia feliz, pero hay muchos niños que no pueden decir lo mismo. La Fundación Conciencia denuncia el desamparo en el que se encuentran los menores que sufren abusos sexuales en Ibiza y Formentera. No tienen la atención que deberían en una sociedad sana, avanzada. Ni siquiera se les cree cuando denuncian porque no disponen del apoyo psicológico y forense adecuado. Me provoca una tremenda desazón que esto pase en nuestra sociedad. Es muy injusto porque además hablamos de víctimas indefensas, que no pueden recurrir a nadie más. La Navidad es época de villancicos y regalos para los niños, de vacaciones escolares y disfrute de la familia y las amistades. Por eso es la época perfecta para que las administraciones decidan actuar para poner solución a un problema que debería avergonzarnos. Cuando vean un anuncio en la televisión o en prensa de niños disfrutando de sus regalos, de los Reyes y Papá Noel, recuerden que otros muchos estarán llorando en un rincón preguntándose qué han hecho para merecer tanto dolor, tanta injusticia.