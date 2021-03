Dicen los ingleses que el diablo está en los detalles y a estas alturas de pandemia los detalles son cada vez más borrosos ante la necesidad de encontrar normas que todo el mundo pueda entender y aplicar. Tal y como están las cosas parece que ha pasado de estar en los detalles a fijarse en los conceptos. En las últimas semanas el concepto estrella es el de allegados. Estas serán las Navidades de los allegados, que pueden ser familia de sangre, familia política, parejas, amigos o conocidos, supongo, pero que no pueden sumar más de seis. Si usted tiene muchos allegados deberá ponerles un dorsal y decidir quiénes son los titulares, eso o rezar para estar en la selección de cinco allegados de alguien y no quedarse solo en el banquillo. Según se mire, puede ser una ventaja o un inconveniente. El Govern hizo público el viernes que solicitará pruebas diagnósticas del coronavirus a casi todos los que entren en las islas a partir del 20 de diciembre, pero solo atiende a tres conceptos: Residentes, turistas y viajeros por fuerza mayor. Con ello, los dos allegados que iban a venir a verme esta Navidad han pasado a ser automáticamente turistas. Allegados y turistas. Un concepto extraño que les obligará a pagarse una PCR, pese a que no vengan a hacer turismo. El diablo...