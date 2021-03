No, esta columna no va de orgías sexuales en Bruselas con diputados ociosos y homófobos sorprendidos compartiendo cama con decenas de hombres. Es una pena, porque se leería muchísimo más. Yo misma no he perdido ripio de las bacanales del diputado húngaro y sus colegas. Simplemente vengo a recordar aquí las palabras de la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, cuando frente la escuchimizadas ayudas que reciben algunos, ni siquiera todos los que lo necesitan, los autónomos y empresarios asfixiados por la crisis, sigue en estas islas la «orgía» (Planas dixit) de gasto público. El derroche es visible en los tropecientos asesores de Armengol, que lo mismo valen para aconsejar que para desmayarse en largas noches de copas; en las dietas de la vergüenza de carguitos nombrados a dedo que ganan más con ellas que cualquier ciudadano con su trabajo; en el dineral que cobran los que ya están bien pagados (consellers y alcaldes) por calentar sillas en consejos de administración de entes opacos; en estudios surrealistas sobre lo que contamina un puñetero tampax, o en los viajes de todo el Govern y un séquito propio de Cleopatra por las islas para su autobombo... No saben lo que es un ERE, pero sí un NVAF (Nos Vamos A Forrar).