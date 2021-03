Llevan cuatro horas pegados al carro solidario, más otras cuatro que pasarán por la tarde. Una jornada laboral, solo que sin salario. Son voluntarios y dedican parte de su día a «echar una mano». En estos tiempos en los que para muchas familias llevar comida a la mesa es cada día un reto, la solidaridad es un lujo que mucha gente no se puede permitir. Y aun así lo hace. Aun así van a la compra y, «por un paquete de pasta más, no pasa nada», o «por un pollo», «o por unas verduras» —o pañales, legumbres, productos de higiene...—, «no pasa nada». Porque «de esta salimos todos juntos». Porque «le duele a uno el alma». Porque «es hoy por ti y mañana por mí». Porque «por esta pequeña ayuda no voy a salir de pobre» y porque «por suerte he tenido un ingresito inesperado y voy a comprar estas mantas que seguramente les hagan falta». Porque «hoy eres tú y mañana soy yo, o mis hijos, o mis primos, o mi madre». Porque «entre todos, somos comunidad». Por una y mil razones, la sociedad ibicenca se está volcando con los más desfavorecidos desde que esta crisis diera su pistoletazo de salida a principios de año. Y ahí siguen. «Nadie se puede quedar sin ayuda». Y esa es la idea. Ni sin comida ni sin regalos. Si no, no es Navidad.