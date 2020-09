El confinamiento como último recurso

La decisión de aplicar un confinamiento parcial en el corazón de Vila y de Sant Antoni desde el pasado viernes por la noche representa la estocada final a una temporada que ha sido desastrosa. Las nuevas restricciones tienen como objetivo frenar la propagación del coronavirus en estas áreas, donde los datos epidemiológicos son alarmantes, y siguen la estela de lo que ya se ha hecho en algunos barrios de Palma. Las consecuencias de estas estrictas restricciones son especialmente perjudiciales para los bares y restaurantes, que ven nuevamente limitado su aforo, deben cerrar a las diez de la noche y no pueden recibir clientes de fuera de la zona confinada. Pero también todos los demás comercios y negocios de estas áreas se verán gravemente afectados, porque sufrirán una merma considerable de clientela durante las dos semanas (como mínimo) que durará la prohibición de entrar y salir de estos barrios salvo en determinados casos.

Dado el pequeño tamaño de la ciudad de Ibiza, el confinamiento ha partido en dos la urbe, delimitando un enorme gueto central donde se concentra gran parte de la actividad comercial y de restauración de Vila. Pero además, provoca situaciones difíciles de entender, como que un vecino pueda salir y entrar de su casa sin ninguna restricción y quien vive tan solo a unos metros de distancia, solo pueda ir a trabajar, a comprar, al médico o a centros escolares. O que un bar funcione con normalidad y otro cercano tenga que cumplir unas normas que amenazan su viabilidad. O que un turista alojado en el Ensanche no pueda ir a la playa y otro que está en un hotel del puerto, sí.

La actuación de la conselleria de Salud está movida por la mala situación epidemiológica y su objetivo es proteger la salud pública en un contexto de pandemia que amenaza gravemente con colapsar el sistema sanitario. Estas medidas tan contundentes implican una restricción de la movilidad de los ciudadanos y de derechos fundamentales como el de reunión (solo se permite un máximo de cinco personas), y tendrán un impacto muy negativo sobre numerosas empresas y comercios, por lo que antes de adoptarlas es necesario tener los criterios y datos muy claros y fundamentados, y explicárselos de forma transparente a la población. Algo que Salud no ha hecho, pues hasta el momento ha facilitado muy poca información, confusa y hasta contradictoria. Hay mucho en juego, y el Govern balear no puede dar la sensación de que va a salto de mata y de que toma decisiones de forma arbitraria y sin tener bien fundadas medidas tan difíciles de entender para los afectados. Por ello, no es comprensible que en un primer momento tanto el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, como la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, dijeran en rueda de prensa que las restricciones no afectaban a los turistas y horas después la conselleria aclarara que sí. Las rectificaciones y titubeos como este trasladan una sensación de inseguridad y falta de dirección que es lo último que necesitan los ciudadanos en estos momentos. Ciudadanos a los que se está pidiendo que hagan un enorme sacrificio y que no tienen la seguridad de que vaya a servir para algo más que para angustiarse y arruinarse más.



Otro efecto perverso que el Govern debe tratar de contrarrestar es que en el exterior de Ibiza la creencia generalizada es que se ha confinado la isla entera, pues tiene el mismo nombre que la capital. Este hecho daña considerablemente la imagen de Ibiza como destino turístico, algo que no nos podemos permitir, aunque a estas alturas la temporada ya está definitivamente perdida y solo queda confiar en que la de 2021 se enderece.

Dentro de dos semanas habrá que evaluar el resultado del confinamiento parcial de barrios de Vila y Sant Antoni, y en vista de los datos epidemiológicos (que el Govern debe facilitar a la población con total transparencia), decidir si este tipo de medidas dan un resultado que justifique el sacrificio o provocan más daño que beneficio. Si ahora hay que recurrir a los confinamientos es porque antes ha fallado la estrategia de control y contención que habían diseñado las autoridades sanitarias. Falló por culpa de una desescalada precipitada cuando había prisa y necesidad de arrancar la temporada turística, de unos controles posteriores demasiado laxos o inexistentes (la renuncia a establecer controles estrictos en el aeropuerto y en los puertos para no entorpecer la llegada de turistas es sanitariamente incomprensible), de una clamorosa falta de medios para el rastreo de los contagios y también de la irresponsabilidad y el exceso de confianza de muchísimos ciudadanos que han ignorado las más elementales medidas de precaución. Los confinamientos deberían ser la última medida a tomar, y su utilidad tendrá que ser objetivamente demostrable con datos, pero no podemos ignorar que son sobre todo la muestra de un fracaso en la gestión de la pandemia y de los delicados equilibrios entre el estímulo económico y la salud pública. La tibieza de antes impone la dureza de ahora.

