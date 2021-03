Estaba algo desorientada. Normal en estos tiempos, pensé. Su mirada, clara y aniñada, no concordaba con la edad que debía de tener, alrededor de 80 años. La mascarilla, torcida en su mentón, indicaba poca preocupación por un virus que, en boca de todo el mundo, nos aísla en pequeñas burbujas de soledad antiséptica. Entró sin utilizar el gel hidroalcohólico; toda una suicida. «A esa edad y sin tomar precauciones», podrían criticarla. Sin embargo, en su cabeza -por suerte para ella, o no- , el coronavirus no ha hecho mella. El alzhéimer, por el contrario, la invade por completo. Se sentó a mi lado sin guardar las distancias, cosa que no me incomodó en absoluto, incluso agradecí el gesto, como si jóvenes y mayores pudiéramos permitirnos nuevamente el lujo de vivir en compañía. «Disculpe», me dijo la chica que iba con ella. «Antonia, no puede sentarse junto a la joven», le recordó. «No se preocupe», respondí, aunque segundos después decidí cambiarme de asiento; por si sí por si no. «No seré yo la responsable de que le ocurra algo a esta señora», pensé sin poder evitarlo. «Vaya hija, al final van a conseguir que hablemos a gritos», comentó en lo que parecía un breve momento de lucidez. «Desde luego», respondí, y me quedé escuchando cómo preguntaba de nuevo a su acompañante por la razón de su visita al banco, en lo que parecía una conversación infinita.