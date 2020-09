Las crisis siempre las pagan los más débiles. Hemos acumulado una terrible experiencia sobre ello a lo largo de los últimos años, desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008 con unas consecuencias de las que los ricos salieron más ricos y los pobres nunca se han terminado de recuperar. La crisis sanitaria provocada por el Covid 19 no ha hecho más que confirmarlo. Todavía estamos inmersos en ella y aún no alcanzamos a vislumbrar cómo saldrán los ricos, pero todos los demás lo vemos cada vez más negro. La debacle ha alcanzado a todos y en todos los sectores y en estos días, con el comienzo escalonado de un curso escolar lleno de incertidumbre y temor vemos cómo algunos ya se empiezan a quedar atrás. La voz de alarma la dio la semana pasada una madre del colegio Sant Jordi, que se enteró de que su hijo con necesidades especiales no iba a tener la atención de un Auxiliar Técnico Educativo ni una sola hora al día, lo que hace prácticamente imposible que pueda asistir al centro. Muchas familias de las islas están desde ayer en la misma situación. La bajada de las ratios impuesta desde la conselleria de Educación para poder mantener la seguridad en los centros ha hecho que muchos especialistas se tengan que convertir en tutores, dejando sin apoyo a decenas de menores que lo necesitan para poder acudir a las aulas en condiciones dignas. Los profesores contratados por el Govern son evidentemente insuficientes. ¿Quién protege a estos niños? ¿Quién apoya a estas familias?