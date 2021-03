«Si no lo pillamos hoy, ya no nos contagiamos». Es uno de los comentarios que más repetimos los periodistas que el pasado 17 de agosto cubríamos la visita de los Reyes. No la oficial, sino desde la calle. Apiñotados tras las vallas, en corralitos a pleno sol, con las caras pegadas a las espaldas sudorosas de los de la fila de delante, la gente chillando, poniendo a prueba la permeabilidad de las mascarillas (algunas caseras) a las partículas cargadas de virus... La distancia de seguridad, ciencia ficción. El gel hidroalcohólico, pura fantasía. Curiosamente, el mismo Govern que no sólo permitió sino que, incluso, promovió ese holocausto coronavírico es el que ahora se ha enfundado el guante de hierro. Habrá confinamientos, toques de queda y medidas duras en los municipios con mayor incidencia del virus. En el caso de Eivissa, Vila y Sant Antoni, que acogen dos de los núcleos urbanos con más densidad de población. Y sí, es cierto, los lugares que visitaron los Reyes. Casualidad o estadística, que cada cual crea lo que quiera, aunque vistos los comentarios y memes en Facebook... La realidad es que los mismos que ahora nos preparan para los encierros que se avecinan no se preocuparon por las aglomeraciones 'reales'.