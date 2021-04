Cuando buscaba casa para comprar hace años en Granada, solo pedía dos cosas: que tuviera bañera y terraza. El primer requisito puede parecer baladí, pero un buen baño es cuanto menos reparador en muchas ocasiones y la ducha, pues no es lo mismo. El segundo requisito se ha mostrado en los últimos meses un bien de primera necesidad. Durante todos estos días de confinamiento la terraza ha sido lo más parecido a la libertad, eso e ir de compras al súper, planazo. PhotoEspaña ha recopilado 50 imágenes de balcones durante el encierro y los muestra ahora en la Marina, que se ha convertido en una galería al aire libre. Las imágenes representan medio centenar de historias de este encierro. Algunos lo han pasado sin trabajo con la incertidumbre de qué pasará cuando se acabe su ERTE o sin dinero en la cola de Cáritas para recoger alimentos. Otros han teletrabajado y han descubierto que ya no quieren volver a sus centros de trabajo, que no es necesario, que se concentran y rinden más en casa y se ahorran dinero en gasolina. Pero hay quien ha visto que no es oro todo lo que reluce con el trabajo en casa y se han visto sobrecargados de tareas con la atención de sus hijos y otra gente que ha sufrido el golpe de la enfermedad en sus carnes o en la de algún familiar, alguno que quizás ya no está.