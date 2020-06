La ITV móvil de Ibiza

El viernes fui a pasar mi séptima Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la isla. En esta ocasión me citaron en las dos nuevas líneas que ha habilitado el Consell de Ibiza en el Recinto Ferial. Vayan con cremita de sol este verano para aguantar la cola de espera. Cuando llegas tienes que aguardar de pie bajo un sol de justicia tu turno para entrar en la caseta donde se ha habilitado una oficina para pagar la inspección. Al haber una sola persona en este despacho, el cuello de botella que se genera es importante, teniendo incluso en algún momento las líneas sin coches en cola porque todos los conductores esperan en la oficina. Con las medidas de seguridad del Covid-19 no hay un solo sitio donde sentarse, ni dentro ni fuera de la caseta, además de no haber un triste toldo bajo el que cobijarse. Tampoco hay máquinas dispensadoras de bebida.

Podremos morir deshidratados pero no de coronavirus. Pagué lo mismo que un residente que fue a pasar la ITV en Santa Gertrudis pero el servicio no era el mismo. Es una chapuza. Este año Tráfico podría haber eximido de pasar la inspección. La gente no tiene accidentes por ir en coches viejos, los tiene por ir despistados, drogados, bebidos o a más velocidad de la cuenta. Con una visita anual al mecánico debería ser suficiente.