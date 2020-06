Ferris sin argumentos

Diario de Ibiza informaba el viernes que el Comité Ciudadano de Sant Antoni, en una sesión extraordinaria celebrada el pasado enero, votó en contra del regreso de los ferris a la bahía de Portmany por quince votos a uno. Es la segunda consulta ciudadana al respecto que le llega al Ayuntamiento de Sant Antoni, cuyo equipo de gobierno se comprometió durante las elecciones a preguntar a los vecinos si quieren o no que los grandes buques comerciales entren y salgan del puerto.

La primera respuesta ya la recibieron un mes antes de los socios del Club Nàutic Sant Antoni, que son cientos y aprobaron por unanimidad crear una iniciativa llamada Salvem Sa Badia destinada a visualizar las amenazas que se ciernen sobre este entorno. Entre sus muchos objetivos está librarlo de la presencia de los ferris porque contaminan, dañan la posidonia y representan un peligro para la seguridad, hasta el extremo de que su oleaje ha provocado caídas al mar de personas situadas en las rocas al otro lado de la bahía.

Es importante recordar que el Comité Ciudadano es un colectivo que representa a la sociedad de Sant Antoni y que en él hay personas de distinta tendencia política. Lo mismo ocurre entre los socios de Es Nàutic y a ellos se han sumado también otros colectivos, como el de los pescadores.

Los pocos que defienden la presencia de ferris han empleado principalmente dos argumentos. El primero, que sin estas embarcaciones se reduciría el número se viajeros que llegan a la isla. El segundo, que Sant Antoni y el entorno de la bahía recibirían menos turistas. Los datos objetivos demuestran que ambos son falsos.

El año pasado llegaron al puerto de Ibiza un total de 801.258 pasajeros, la cifra más elevada de los últimos años, pese a que ni uno solo de ellos desembarcó en la bahía. Son 83.000 más que los que llegaron en 2018 tanto a Ibiza como a Sant Antoni y las diferencias aún son más pronunciadas en los años anteriores.

En cuanto al segundo argumento, la zona de Sant Antoni y la bahía registró la pasada temporada una ocupación hotelera media del 83,15%. El año anterior, con las líneas marítimas operando con normalidad, dicha ocupación fue del 82,73%, casi medio punto inferior. La cifra aún resulta más demoledora si se tiene en cuenta que los hoteles del conjunto de la isla, al contrario que en Sant Antoni, vieron reducida su ocupación.

Además, existe otra razón de peso: la difícil convivencia de los ferris con las otras actividades que se desarrollan en este marco. A diferencia de los otros puertos de Balears que reciben embarcaciones de este tamaño, la bahía de Portmany es un entorno turístico, donde hay playas con miles de bañistas muy próximas al muelle. A ello se suman las actividades deportivas que se practican en el entorno, muchas veces con niños, que deben poder realizarse con seguridad, el trasiego de pequeñas embarcaciones de pesca y excursiones, la contaminación que generan estos grandes buques, el lodo que levantan durante las operaciones de atraque y los citados daños a la posidonia oceánica, que es donde crían los peces. Eso en cuanto a lo que ocurre dentro del agua. Fuera, hay que aludir también a los atascos que se generan cada vez que llega un barco cargado de vehículos.

Si no existiera la opción del puerto de Ibiza, nadie discutiría que los ferris llegasen a Sant Antoni porque ofrecen un servicio fundamental de comunicación. Pero ha quedado demostrado que el puerto de Ibiza, que no tiene usos turísticos, es suficiente para atender la demanda. Parece lógico que se mantenga la capacidad operativa de Sant Antoni por si se produjera una emergencia o el puerto de Ibiza quedara cerrado por cualquier circunstancia imprevista. Pero no quedan argumentos que justifiquen la continuidad de la llegada regular de ferris, salvo el interés de Ports IB por seguir facturando a las navieras y el que puedan tener éstas, que presumimos debe de ser bajo cuando ellas mismas han ido derivando cada vez más líneas al dique de es Botafoc en los últimos años. Que la bahía de Sant Antoni debe someterse a un proceso de remodelación, limpieza, renovación de infraestructuras y embellecimiento es algo que nadie discute. Y los ferris no parecen encajar con una apuesta de futuro más sostenible.

El tiempo corre, ya que la moratoria que impide su llegada a Sant Antoni concluye el 31 de diciembre. En la misma reunión del Comité Ciudadano se aprobó que el Ayuntamiento solicitara al Consell Insular la regulación de beach clubs y hoteles discoteca, y el Consistorio ya ha movido ficha. Sobre los ferris, sin embargo, seguimos en ascuas.