Salvoconductos de cuatro patas

Tres paseos al día. Aunque el calor te funda las plantas de los pies con la acera, la lluvia te cale hasta la ropa interior, sean las tres de la madrugada y no puedas más o tengas fiebre. Estar siempre pendiente de que tenga agua fresquita. Controlar que coma. Llevar en el bolso una botellita con agua y jabón o vinagre para pulverizar (en todos los sentidos) el olor de sus pipís. Recoger sus popós. Gastar en el veterinario más dinero del que gastas en médicos para ti. Dedicar horas y horas y horas (y una infinidad de chuches y mimos) a educarle y sacrificar algunos zapatos, libros y camisetas en el proceso. Sacar ganas de jugar los días en los que sólo te apetece tirarte en el sofá. Pasar noches en blanco porque te ha dado la sensación de que estaba un poco alicaído. Morirte de dolor cuando se va. Un perro no es un juguete. Ni un capricho. No es algo para usar y tirar. Un perro, tu perro, te adora, confía en ti, te mira como si fueras dios, te pinta sonrisas y carcajadas, hace brotar la niña que hace décadas dejaste atrás, te protege, te huele desde la otra parte del mundo, siempre te recibe contento y sí, te saca de casa. Y eso, quizás sólo eso, es lo que han visto quienes durante el confinamiento se lanzaron desesperados a las protectoras en busca de una justificación para salir del encierro. Ojalá todos, a los que se negó la adopción, vuelvan ahora en pos no de un salvoconducto sino de un peludo compañero de vida.