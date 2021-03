Escuelas en las que los niños tienen prohibido tocarse y deben permanecer a metro y medio unos de otros, con mascarillas; en las que unos van al centro mientras otros se quedan en casa y tratan de seguir el curso a través de una pantalla. Esta escena propia de una película de terror era la que pretendía convertir en normal el próximo curso el Ministerio de Educación. Basta con observar una terraza o el interior de un bar para darse cuenta de que no tenía ningún sentido exigir esas normas tan estrictas en los colegios mientras en los bares se han relajado notablemente, no se guardan distancias y los adultos, sin mascarillas, se saludan y se tocan (sí, hasta se abrazan y se besan, lo he visto). Menos mal que se ha impuesto el sentido común, y Educación ha rectificado y dice ahora que sí, que los menores de 10 años podrán jugar y tocarse y no llevar mascarillas, salvo en momentos excepcionales. Y que las clases serán presenciales para todos, algo fundamental. La escuela o es presencial o no es escuela, por más que se empeñen en llamarla así. La desescalada ha tenido en cuenta las características de cada sector, salvo en el caso de la educación, donde se han olvidado desde el principio los derechos y necesidades de los niños, quizás porque ni votan ni tienen sindicatos corporativistas que hablen por ellos y defiendan sus intereses ni pueden manifestarse ni los partidos les hacen caso, pues están demasiado ocupados atizándose.