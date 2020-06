Nuestro curry vindaloo

Stacy recurre a un símil gastronómico para resumir lo que siente por Greg. Lo compara con el vindaloo, un curry intenso y extremadamente picante que abrasa la garganta y fulmina las papilas gustativas. Durante un tiempo, queda saturada de él, no quiere ni verlo. Pero llega un momento en que lo echa de menos y desea volver a probar esa mezcla de cardamomo, pimienta negra, mostaza y jengibre. La escena de 'House' no resulta muy romántica, pero viene de perlas para definir cómo es nuestro turismo: muy vindaloo. Acabada la temporada, nos deja para el arrastre, hartos. Pero este año echaremos de menos su gusto ultrapicante, sobre todo nuestras arcas. Será un verano korma, más suave, en el sentido de que habrá pocos europeos, que piensan más en el turismo de interior que en viajar al extranjero. No les animará, además, que en la 'nueva (a) normalidad' deban usar mascarilla y mantener una distancia de seguridad ni la obligación de portarlas durante las casi tres horas de viaje en avión. Y el coronavirus no remite en Europa: en el Reino Unido se produjeron 1.741 contagios y 286 muertos el martes; 283 casos y 79 fallecidos en Italia; 403 casos y 87 defunciones en Francia; 164 nuevos enfermos y 15 muertos en Holanda; 202 y 23 en Suecia? Hay que ser muy optimista, delirar o estar muy desesperado para pensar que este verano comeremos vindaloo. Posiblemente, ni un colín.