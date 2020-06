Mensajes poco claros que no ayudan al turismo

La falta de claridad y concreción del Gobierno central en decisiones y medidas imprescindibles para el sector turístico, así como sus mensajes contradictorios sobre cuándo podrán comenzar a llegar turistas a Balears, no ayudan nada a los empresarios, que necesitan mensajes claros y medidas útiles para poder planificar la reapertura de sus establecimientos y negocios. El viernes por la mañana, el Gobierno aún no había aprobado el plan piloto de Balears para recibir unos 6.000 turistas alemanes a partir del 15 de junio, es decir, dentro de una semana. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, aseguraba el mismo viernes en una entrevista radiofónica que sí se va a autorizar este plan para las islas, aunque falta concretar la fecha.

Mientras se da luz verde a este proyecto, cunde el nerviosismo entre los empresarios y los trabajadores, sometidos a la incertidumbre de no saber cuándo podrán incorporarse a sus puestos y, de este modo, asegurar sus ingresos. El plan piloto de Balears tiene una gran importancia porque será la tarjeta de presentación de las islas de cara al exterior: si sale bien y el sector transmite seguridad en el destino, esto ofrecerá confianza a los mercados y tendrá una traducción automática en el número de reservas. Si hay seguridad y confianza, la temporada será mejor, las empresas recobrarán su actividad y se recuperarán más puestos de trabajo. Por tanto, nos jugamos mucho con este plan, y son comprensibles las críticas de los hoteleros por la tardanza en aprobarlo y en dar a conocer los detalles. Es cierto que a Ibiza y Formentera no llegarán muchos turistas germanos, en torno a 1.000, pero lo importante es que sirvan para atraer a otros miles de visitantes europeos en julio, agosto y septiembre, y para asentar la imagen de que Ibiza y Formentera son un destino seguro en el que no tienen nada que temer.

La lentitud del Gobierno central para dar luz verde al plan, aclarar los calendarios o facilitar la gestión de los ERTE según las necesidades y posibilidades de cada empresa, frena las posibilidades de recuperación del sector turístico y dificulta la salida de la crisis; mientras tanto, otros países turísticos que son competencia directa de Balears (Italia y Grecia, entre otros) han tomado la delantera y han impulsado planes de estímulo para no perder la temporada.

Tampoco ayuda en nada al sector la incapacidad de la Unión Europea de acordar protocolos comunes y un plan de reapertura de fronteras coordinado en base a criterios epidemiológicos y sanitarios comunes, que haga posible la reactivación de los flujos turísticos, fundamentales para las economías de todos los países, especialmente en el caso de España. La coordinación entre los países europeos es fundamental para que la reanudación de la movilidad no provoque un rebrote de los contagios que obligue a dar marcha atrás y a confinar de nuevo a la población.

La pandemia del coronavirus ha frenado la economía y ha provocado situaciones caóticas que han desbordado a los gobernantes, pero sus consecuencias se agravan de forma dramática cuando los responsables políticos de gestionar la crisis no son capaces de articular planes efectivos para empezar a remontar e impulsar la recuperación económica.

Es una buena noticia el paso a la fase 3 de Mallorca, Menorca e Ibiza mañana lunes, lo que permitirá la movilidad entre las islas sin necesidad de motivaciones laborales o sanitarias. Los viajes entre islas favorecerán cierta actividad económica y de turismo interior, que aunque no sea muy grande será bienvenida para muchas empresas que así comenzarán a tener ingresos.

A partir del 21 de junio, presumiblemente, ya se podrá viajar libremente dentro de España y el 1 de julio desaparecerán las restricciones y volverán a permitirse los viajes desde el extranjero sin necesidad de pasar cuarentena, lo que marcará el inicio de la temporada más atípica de la historia de las Pitiusas desde la Guerra Civil. Tenemos la responsabilidad de conseguir que los resultados sean lo menos malos posibles, y para ello hay que reforzar la seguridad sanitaria y las medidas de prevención de los contagios, además de lanzar campañas de promoción que atraigan al mayor número posible de turistas. Ofrecer una seguridad sanitaria incuestionable es nuestra principal responsabilidad, y en este momento también un valor determinante en cualquier promoción; un repunte de la enfermedad hundiría nuestras posibilidades de paliar el daño económico y social que ha originado la pandemia en las Pitiusas, y esto es algo que no nos podemos permitir. Por tanto, hay que ser implacables con los comportamientos irresponsables que ponen en riesgo nuestra salud, nuestra reputación y nuestra economía (como la concentración de 200 personas que se congregaron en la fiesta de los tambores de Benirràs, sin ir más lejos), y pueden dar al traste con los esfuerzos colectivos para superar esta crisis sin precedentes que atravesamos.

