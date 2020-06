Hospital con precios de 'beach-club'

Faltan poco para las nueve de la mañana y en la cafetería del Hospital Can Misses reina el silencio. Apenas hay un par de personas. El pelo despeinado, la cara de sueño y los faldones arrugados delatan que han pasado ahí la noche. No en el bar, ya me entienden. De pie frente a la barra, piensas qué tomar. No te apetece nada, en realidad, pero sabes que necesitas despejarte un poco. Desenredar esa maraña de noches sin dormir y días sin descansar que compartes con todos los que velan y acompañan a sus queridos enfermos. Éstos se encuentran ahora en las cuidadosas manos de las auxiliares, que, con una sonrisa, te animan a que aproveches para dar un paseo, salir al aire libre, desayunar, respirar... Tomarías un café con leche, pero ya has cogido dos de la máquina durante la madrugada, así que pides un refresco de cola sin azúcar, confiando en que entre el frío y la cafeína te despejen. Pero lo que te despierta es el precio: ¡1,75 euros! Por una lata de 0,33 mililitros que no te sirven en la mesa, que pagas tú en una máquina y que no viene ni en vaso ni con hielo ni con limón. Por un momento te preguntas si estás en un restaurante de lujo, en un beach-club con vistas al mar o en un bar de moda. Pero la cruda realidad es que no. Estás en un hospital, público, adonde nadie va por gusto, donde no pasas horas, días y semanas por placer. Ahí te acaban de soplar casi dos euros por algo que no vale más de 50 céntimos. Buitres. De las butacas para los acompañantes, diseñadas por el interiorista de Torquemada, ya hablamos otro día.