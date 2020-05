Crisis y oportunidad perdida

El descalabro económico no tiene parangón. Miles de empleos y empresas destruidas por la crisis sanitaria socavan la economía y causan un daño social profundo. Las crisis, apuntan algunos, suelen provocar una 'limpieza' en el sistema productivo, llevándose por delante principalmente a la competencia desleal, al que practica el intrusismo, tan habitual en Ibiza (raro es que no se haya creado una patronal 'pirata'). Hasta el último verano la sensación de agobio, de masificación, de hartazgo, era generalizada (no me atrevo a hablar por los vecinos de Formentera, aunque...). Es evidente que sobran bares, hoteles, tiendas, coches de alquiler, 'beach clubs', hamacas, turistas... La presión sobre el medio ambiente ha sido brutal en los últimos años y en sólo dos meses que llevamos confinados la naturaleza parece haber renacido. El maldito coronavirus nos está dando una oportunidad para replantear el modelo productivo, para reducir en lo posible los efectos de nuestra industria sobre la naturaleza, nuestro principal activo turístico (parece mentira, por cómo la tratamos...). Es algo inédito, único: la opción de apostar por no construir más y aportar más calidad. El Govern, progresista, por cierto, nos ha dado la primera en la frente con un decreto que no ve más allá del año que viene. Que no tiene en cuenta el futuro de las islas porque atiende sólo al cortoplacismo tan típico de nuestra política. Hay que ser valientes. Es un momento histórico en todos los sentidos.