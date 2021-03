El reencuentro con los abuelos, después de dos meses sin vernos, fue raro. Nada que ver con esas imágenes del telediario, en las que todo es alegría aunque se mantengan las distancias; en esas noticias de la tele no se ve la sensación amarga que provoca no poder besar y tocar a las personas queridas después de una separación tan larga y angustiosa, de tener que medir los movimientos, por si acaso te acercas más de la cuenta y la lías. La abuela se tiró en plancha a abrazar al nieto, que la esquivó con agilidad, no porque no quisiera estrujarla, sino porque iba muy bien aleccionado. Si queremos a los abuelos no hay que tocarlos. Ni entrar en su casa. Ni acercarnos a ellos... ¿Hasta cuándo? No es lo mismo ir a comprar con mascarilla que ir a ver a los abuelos con ese trozo de tela que tapa la cara, y la sonrisa y la expresión, que es tan extraño a nosotros y tan difícil de aguantar cuando charlas en torno a una mesa. Si encima hace calor es insoportable. Duraron poco las de los nietos, enseguida quedaron colgadas en un picaporte del porche. Les alejé las sillas un poco más. Reprimir el impulso de abrazar a tu madre, a tus nietos, a tus abuelos, es una de las pruebas más difíciles de este mundo con nuevas reglas impuestas por un virus despiadado. Unas reglas a las que no sé si nos podremos acostumbrar jamás.