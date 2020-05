Como un elefante en la peluquería

El título de este artículo es descriptivo de cómo me sentí el sábado en mi primera visita a la peluquería de la era postconfinamiento: desubicada y con unos kilos de más. La esperanza de mejorar mi aspecto y la ilusión por ver de nuevo a Ana y Laia, que han vivido con angustia estos meses de cierre de su negocio, me llevó a encaminarme al salón de belleza con buen ánimo. Para cruzar el dintel, como es obligatorio, me puse la mascarilla y los guantes. Abrí la puerta y antes de saludar a mi peluquera, ésta ya me había puesto en la frente un termómetro. «Estás estupenda», me dijo en un vano intento de elevar mi autoestima después de dos meses de puntas abiertas, tintes de supermercado y depilación con maquinilla. Luego comprendí que se refería a que no tenía fiebre y podía franquear la entrada. Con la bata de plástico y las toallas desechables encima, además de la protección, por un momento me cruzó por la cabeza la inquietante idea de que tal vez no iban a cortarme el pelo, sino a operarme. Como en esas historias de terror en las que te duermen en la trastienda de un salón de belleza y te despiertas en la calle con un costurón tremendo donde solías tener un riñón. Fiebre no, pero imaginación calenturienta sí tengo. Pese a las incomodidades, Ana logró, con la pericia que dan los años, hacer su trabajo. Ambas sonreíamos bajo nuestras mascarillas. Ir a la peluquería es, en estos tiempos aciagos, una fiesta.