Pasamos de fase, no del virus

Mañana pasamos de fase en esta lenta desescalada con la que vamos a ir saliendo poco a poco de un confinamiento que ha dejado en suspenso nuestra vida anterior. La emoción por recuperar una mínima normalidad, como ir a una terraza, a comprar ropa u otros productos no esenciales sin tener que pedir cita, o a ver a familiares o amigos, no nos debería hacer olvidar que el virus sigue circulando, que sigue siendo igual de peligroso y que debemos evitar contagiarnos. No solo por nosotros, sino también por los que nos rodean. Si pensamos en la cadena de contactos que tenemos cada uno, veremos que hay personas más vulnerables, que por mucha precaución que tengan pueden contraer la enfermedad por el descuido de otros. Además, aún no se sabe por qué unas personas, aun estando sanas, reaccionan peor que otras al Covid-19. Por tanto, lo mejor es evitar el contagio. La fase que empieza mañana entraña mucho riesgo. El principal es que perdamos el miedo al virus, que pensemos que el peligro ha pasado y que regresemos a las calles como si nada hubiera pasado, como si estos dos meses de cuarentena hubieran sido un mal sueño. Debemos mantener la distancia de seguridad y la higiene, y hemos de cumplir las normas, por bobas que nos parezcan algunas. No son un capricho: son la garantía para no tener que volver atrás. A confinarnos de nuevo.