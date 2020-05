¡Qué rabia!

Aborrecía pasar las noches de verano en locales cerrados. Katy, ibicenca, hija de familia payesa, tenía ya ganas de otoño, de playas desiertas y bosques con paleta de color, de pasear por la tierra roja del norte, la suya, y de que la tienda no se le llenara de guiris oliendo a cebolla cortada, que es a lo que huelen algunos sobacos en ínfimas condiciones.

En las carpas del Naïf, en la carretera de Sant Josep, podía moverse a su aire, saludar a conocidos y amigos, pasear vacilando con la copa balón en mano, rebosante de hielo como si fuera un gin-tónic cuando en realidad era agua con gas. Pululaba entre los clientes que gastaban una fortuna en su ropa cada verano, la que nunca volverían a utilizar de vuelta a Madrid o a cualquier lugar donde vestir adlib resultara patético. ¿Quién podía imaginar a un banquero paseando por la Moraleja con alpargatas de esparto y pantalón de algodón blanco con cintas? En Ibiza se desmelenaban, pero al llegar a Barajas se calzaban el mokasín ellos, y cambiaban capazo por Kelly* ellas.

En uno de los chillouts repartidos sobre el suelo rústico del campo vio a dos chicas con la cara a punto de estallar de tanto bótox, dos tertulianas de 'Sálvame' que le ponían los pelos de punta por su maldad, superior a la del Conde Fosco** pero menos sutil. Más allá la saludó a la amante del farmacéutico de Sant? Alguien la llamó.

-Katy, ven, siéntate con nosotros.

Era el mecánico, el que le reparaba el coche y que por lo visto se lo reparaba también a Giovanna y a Claude, la pareja que le presentó. Katy pensó que nunca había visto un ser más perfecto. Tenía la piel trigueña del Mediterráneo del sur, los ojos y el cabello negros, manos expresivas, y cuando se levantó para saludarla pensó que cada uno de sus movimientos era el párrafo de un poema escrito sobre su túnica de seda azul.

La una clavó sus ojos sobre la otra, y cuando sonrieron ya estaba dicha la primera frase. Claude no pareció darle importancia a la situación.

-Ella suele causar este efecto hombres y en mujeres, dijo.

El mecánico, atónito, cazaba ovejitas, las que necesitaría contar aquella noche hasta poder dormir.

-¿Nos vamos?, dijo Giovanna dirigiéndose a Katy.

De la manera más natural la siguió como si lo hubiera hecho toda la vida. Claude y el mecánico también. Y cuando llegaron a casa de la pareja, en medio del campo de Sant Agustí, apenas tardaron unos minutos en estar ellas tendidas sobre los kilims del porche y bajo la buganvilla rosada. Así lo relató Katy:

-No podía dejar de acariciar la piel suave y oscura de Giovanna, de asimilar sus labios sin contención, la seguí en cada movimiento, y cuando ella me separó las piernas y comenzó el recorrido hacia la gloria, la detuve. Me vinieron a la mente un orgasmo ya vivido y un rostro con barba ahí mismo donde ella puso el suyo. La libido desapareció. Me levanté con mi orgasmo en la memoria y le pedí al mecánico, que estaba vestido y un poco mareado, que me llevara de vuelta al Naïf. Por eso siempre digo que no soy lesbiana, porque yo sé que no. ¡Qué rabia! Todo sería más fácil.

*Bolso no caro, carísimo

**Perverso personaje de 'La Dama De blanco', de Wilkie Collins