Cuando las barbas de Warren Buffett veas pelar? El gran inversor estadounidense no suele equivocarse, por lo que cada uno de sus movimientos en bolsa es analizado al milímetro. En ese sentido, su papel es el de gurú de las finanzas, cuando no de agorero. Conocido por el apodo del 'oráculo de Omaha', acaba de dar una pista de los derroteros del mundo tras la nueva (a)normalidad: ha vendido todas sus acciones vinculadas a aerolíneas. Ha preferido perder miles de millones a quedarse sin un céntimo. De paso, ha dejado al sector, que está al borde del colapso, al pie de los caballos. British Airways, por ejemplo, tan importante para las conexiones entre Ibiza y el Reino Unido (sobre todo en invierno), tiene tales pérdidas que ya ha anunciado la reducción de 12.000 puestos de trabajo: en abril tenía 26.000 empleados en el ERTE británico. Iberia y Vueling, del mismo grupo (IAG), podrían seguir sus pasos, pues cuentan con 18.000 trabajadores en ERTE y, lo más preocupante, consiguieron in extremis un aval de la banca (que se puso remolona, especialmente Bankia, accionista) de 1.100 millones. Y les ha costado muy caro. Otras aerolíneas las están pasando canutas y han tenido que ser salvadas por sus gobiernos (Air France-KLM), están a punto de recibir un rescate público (Lufthansa) o han tenido que ser nacionalizadas (Alitalia). Y sin aviones, Ibiza está perdida. Si Buffett no se equivoca y las compañías aéreas empiezan a desmoronarse los estragos serán inmensos.