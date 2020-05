Ibizaworld

Con los hoteles, bares y chiringuitos cerrados, pasear por Ibiza es como hacerlo por un decorado cinematográfico. Todo parece de cartón piedra, sin vida como está. Paseando (por fin) por Joan Carles I y Talamanca, pensé el sábado por la tarde que era como hacerlo por el mundo de Westworld, creado para solaz de los humanos y con dóciles anfitriones artificiales (bellísimos) que se dejan someter, torturar o asesinar para que los visitantes cumplan sus más abyectas fantasías. Al igual que en esa tierra de ficción, también estos días quienes nos lanzamos a la calle porque el Gobierno ahora nos lo permite, igual que nos encerramos en casa cuando nos lo ordenó, tenemos algo de autómatas. Hemos perdido ya cualquier atisbo de libertad. Cerramos cuando nos lo dicen, andamos cuando nos lo dicen, hacemos cola sin rechistar, aceptamos irnos al paro o reducciones en nuestro salario sin protestar... Y así llevamos ya casi dos meses y lo que te rondaré morena, porque ya ha dicho Pedro Sánchez, el que tiene que guiarnos en la oscuridad (con paso firme y seguro hacia el abismo final) que «no hay plan B». Ah, ¿pero había un plan A? No desesperemos, también le he escuchado decir al pitoniso Sánchez que a principios de ¡2023! nuestra economía va a ser «mejor que la de principios de este año». De los dos años y medio de penurias que nos acechan, ni palabra. Debe creer que somos como los anfitriones de Westworld, que no necesitan comer.