Qué alegría ver en las calles, plazas y playas a niños. Niños con patinetes, bicis, patines; haciendo castillos con la arena, paseando junto a su padre o su madre. Recuperando el espacio abierto que les arrebataron de repente, junto con sus amigos y sus colegios e institutos. Niños que estrenan este nuevo mundo extraño, de distancia entre personas, en el que el amor se demuestra manteniéndote alejado. De los abuelos, de las personas que pueden ser más vulnerables a este maldito virus que creíamos que sería uno más, una gripe fuerte. El domingo más esperado por las familias con niños de todo el país amanece soleado, con un cielo que revienta de azul, ese azul de Ibiza que te llena de energía y de paz. Los pájaros pían como no habían piado nunca; o quizás es que nunca nos habíamos parado a escucharlos tanto como ahora. Sin el ruido de los coches, la melodía incansable de los pájaros se adueña de las calles, y junto a las voces de los niños su trinar aporta un aire aún más irreal a este mundo poscoronavirus en el que tenemos que aprender a vivir. Los niños regresan al exterior con una intensidad que envidiamos los adultos, temerosos e inquietos por lo que vendrá. Los críos patinan, corren, saltan, recuperan la libertad sobre sus bicis. La alegría de vivir se abre paso pese a todo, y reconquista el espacio que un virus diminuto nos ha quitado. Hay algo que no entiendo: ¿por qué no han dejado que los chavales de 14, 15, 16 y 17 años puedan salir a pasear como los pequeños? Es mucho más sano y seguro que ir a una tienda. Y lo necesitan muchísimo.