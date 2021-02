Nuestra experiencia parece querer demostrar que muchos de nuestros buenos propósitos, como el hacer ejercicio regularmente, meditar, o comer sano, se diluyen al cabo de pocos días, y no logramos sostenerlos en el tiempo. ¿Quién no se ha planteado alguno de estos propósitos un año nuevo? Para darse cuenta al año siguiente de que no ha logrado cambiar nada. Esto es debido a nuestra fuerte resistencia al cambio, y tenemos que asumir que preferimos el sofá al gimnasio, y las patatas fritas al brócoli. Pero tenemos buenas noticias, científicos de varias ramas han expuesto que debido a la plasticidad cerebral podemos formar un nuevo hábito en 21 días.

Si algo tenemos por delante son días. ¿Por qué no aprovechamos el período actual de confinamiento que estamos viviendo para crear hábitos sostenibles que podríamos mantener cuando acabe el encierro? Desde IbizaPreservation estamos desarrollando varias iniciativas que esperamos puedan ayudar en esta dirección.

Con el proyecto Hogares Sostenibles, que impulsamos junto a Ecodes y Be Blue, compartimos consejos para reducir el consumo de energía, ahorrar agua, minimizar el consumo de plásticos y desperdiciar menos comida en la basura. Hábitos tan sencillos como cerrar el grifo del agua cuando nos lavamos los dientes, desenchufar el cargador del móvil, o utilizar las escaleras en lugar del ascensor pueden ir calando en nuestro día a día, a base de repetición. Y son hábitos que podemos además discutir en familia, para asumir compromisos individuales y familiares, y ante 'testigos'.

Otro ejemplo es la compra de producto local, sea en supermercados que tienen un rincón para ello, o todavía mejor, en tiendas pequeñas. Comprando fruta y verdura local, en lugar de fruta recogida verde y enviada a nuestras islas, garantizamos por una parte que cuidamos de nuestra salud, porque estos productos no han perdido sus nutrientes, y por otra parte cuidamos de los agricultores y del paisaje de nuestra isla. En nuestro proyecto Ibiza Produce brindamos información completa y actualizada sobre lugares y formas de acceder al producto local.

Llevamos alrededor de un mes confinados. Nadie sabe cuántos días nos quedan en casa. ¿Por qué no aprovechar estos días para ir desarrollando hábitos sostenibles en nuestros hogares, como ahorrar agua y electricidad, y comprar producto local?

Muchos nos preguntamos si el confinamiento servirá para cambiar algo en cuanto a nuestra relación con el planeta, o si en cuanto nos dejen salir volveremos a las andadas rápidamente, a nuestros hábitos insostenibles, que están contribuyendo entre otros al cambio climático.

Ibiza tiene estos días un medio ambiente más cuidado que nunca, y todos deseamos volver a disfrutarlo lo antes posible. ¿Podemos entre todos ayudar para que cuando volvamos a la normalidad algo haya cambiado en nuestros hábitos y cuidemos mejor de nuestro paraíso? Todos los gestos suman.