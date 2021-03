No me refiero a dejar a las cabras en es Vedrà (valiente estupidez, además ilegal), ni a la dejación administrativa ante el deterioro de un bien cultural como la promoción que el arquitecto Josep Lluís Sert construyó en Can Pep Simó. Podría seguir poniendo ejemplos (necesitaría triplicar el espacio), pero lo que más me ha impactado de estos días es la fiesta de recaudación llevada a cabo por el colegio Can Coix ¡para instalar aire acondicionado en las aulas! «Uno de los padres conseguirá los aparatos a buen precio e incluso los instalará gratis», comenta en la información sobre la fiesta publicada en Diario de Ibiza José Miguel Romero, siempre atento al detalle. No me cabe en la cabeza que la Administración, en este caso la conselleria de Educación, sea incapaz de arreglar este desaguisado. ¿Que en un colegio los niños se asan de calor en verano? Se arregla ese mismo curso. ¿Que no es posible? Dimite la delegada de Educación. ¿Que el problema persiste y son los padres quienes deben solucionarlo, como hace sesenta o setenta años? Pues que se vaya a su casa la conselleria al completo. Supongo que al leer la información tanto el Ayuntamiento como el Consell e incluso la delegación de Educación se habrán movilizado de inmediato. Aunque sospecho que es mucho suponer. Insisto de nuevo, señores políticos: educación, sanidad, justicia y seguridad. Cuatro pilares sobre los que debe asentarse una sociedad. Y que se están tambaleando...