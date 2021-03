El sector del taxi es uno de los más complicados de gestionar. No hay año en que no protagonicen una polémica ante la mirada entre atónita e impotente de administraciones y ciudadanos. A pesar de ser un servicio público, su gestión suele ser ajena al control de la Administración; es cierto que los municipios deciden muchas de sus atribuciones y obligaciones, pero también lo es que éstas, en gran medida, han sido si no impuestas por el sector, sí 'negociadas' para su mayor beneficio o menor perjuicio. Vaya por delante que no tengo nada contra los taxistas. Al contrario, conozco a muchos y son gente buena, honrada. Pero el problema no viene de abajo, de la masa de propietarios. Normalmente se genera en las direcciones de sus asociaciones. El mundo del taxi siempre ha tenido mucho peso para los políticos o, por decirlo de manera más sibilina, suma muchos votos y eso provoca un celo y un canguelo especial en las administraciones a la hora de intentar su regulación. El resultado es que a estas alturas Ibiza no tiene un servicio insular del GPS y el Consell, que lo ha intentado en varias ocasiones, nunca ha podido meter algo de seny en aguas tan revueltas. Pero el taxi es un servicio esencial para los residentes y de él depende en buena medida la imagen turística de la isla, lacerada en extremo. Son razones poderosas y más que suficientes para frenar esta carrera interminable del sector hacia una independencia que no es ni legal ni razonable.