Alguien tiene que explicarme un día qué ocurre entre las paredes del Consistorio de Sant Josep para que a todo el que gobierna ese municipio le entren unas irrefrenables ganas no exactamente de invadir Polonia, pero sí de urbanizarlo todo. Como si el espíritu del Tío Gilito pululara por el edificio y los gobernantes se impregnaran de su codicia ilimitada.

Es ver un paraje virgen y salivar al instante con la idea de llenarlo de bloques de hormigón. El equipo de gobierno de Sant Josep, integrado por PSOE y Unidas Podemos, nos ha sorprendido en el último pleno con una medida que hubiese aplaudido el mismísimo Serra Escandell al ratificar el visto bueno de la junta de gobierno a un hotel de 20 plazas con restaurante en Cala d'Hort.

Los socialistas defienden, ante el estupor de la oposición, el interés general para el hotelito, «que no es una urbanización», aseguran muy serios. El portavoz de los genuflexos Podemos, Pere Ribas, reconvertido en biólogo, afirma incluso que el daño medioambiental será «cero». Que no cunda el pánico. Sabemos, porque así lo ha dicho él mismo, que el alcalde, Josep Marí Ribas, se «ha jugado el tipo por la protección del medio ambiente». Cala d'Hort tendrá su mamotreto de hormigón, sí, pero las pajitas de los refrescos no serán de plástico. ¿Porque ser ecologista es eso, no? No hay duda de que a PSOE y Podemos les mueve el interés, pero está muy claro que no es el general.