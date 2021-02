Los altos cargos del Govern que cobran un plus de 22.000 euros por no ser residentes en Mallorca van a declarar ante la Oficina Anticorrupción para justificar en qué invierten el dinero. Cómo se le ocurre a su director, Jaume Far, dudar de la integridad de nuestros próceres. Y qué falta de empatía demuestra, dicho sea de paso. Por lo visto no escuchó en su momento a la consellera de Agricultura y líder de Podemos (¡de Podemos!) Mae de la Concha lloriqueando por lo mucho que necesita el plus (es menorquina) para vivir en Palma: «Si tuviera que prescindir de él no podría seguir en el cargo». Este drama lo protagoniza una mujer con un sueldo anual (sin el extra) de unos 60.000 euros con los que (snif) no llega a fin de mes, por lo que se ve. Y los pluses no son el único privilegio de nuestros soberanos, digo de nuestros muy de izquierdas cargos. Esta semana hemos conocido cómo se las gasta (nunca mejor dicho) la casta balear. No se pagan ni la gasolina, ni los 'cafeses', ni los regalitos a los bebés de una compañera, ni las coronas a un familiar fallecido, ni los bocatas. Se reúnen en bares a cuenta del contribuyente, se divierten con cursos inútiles, perdón, «jornadas lúdico formativas» gratis y llenan el depósito de sus vehículos con alegría mientras la mayoría de esa «gente» para la que dicen gobernar sobrevive con sueldos de mil euros mensuales. Plus sí, pero de sinvergonzonería.