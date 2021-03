El reparto de los fondos recaudados con el impuesto de turismo sostenible, la denominada ecotasa, ha provocado un profundo malestar en el sector empresarial de Ibiza y en las instituciones gobernadas por el PP. Los datos justifican esta indignación. La isla ha recaudado un total de 18,7 millones de euros pero sin embargo recibe solo 10,9 en inversiones directas. Por el contrario, Menorca, que obtuvo en 2018 10,2 millones con este impuesto, recuperará una cantidad superior en inversiones directas, un total de 14,3 millones.

El Govern balear no ha explicado cuáles son los criterios de reparto que justifican esta llamativa desproporción: mientras que Ibiza recibe la mitad de lo que recauda, Menorca logra cuatro millones más. La comparación entre las cifras económicas de las dos islas pone de manifiesto el mayor peso de la industria turística ibicenca, que tiene más del doble de visitantes que Menorca: 3,2 millones frente a 1,4.

Pero si llama la atención el reparto de la inversión directa, no menos sorprendente es la lista de proyectos aprobados por la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, entre los que figuran la construcción de 24 viviendas de protección oficial en Ibiza (con una inversión de cuatro millones) y la ampliación del instituto ibicenco Isidor Macabich (2,8 millones). Sin duda, se trata de inversiones urgentes y necesarias, pero financiar este tipo de infraestructuras con los fondos del impuesto de turismo sostenible es desvirtuar el sentido original de este gravamen y aprovechar este dinero para acometer proyectos que deberían estar incluidos en el presupuesto ordinario de las conselleries de Educación y Vivienda; es decir, se aprovecha este dinero para tapar agujeros de las conselleries y aliviar sus cuentas, y no era este su objetivo inicial. No hay que olvidar que se trata de un impuesto directo que cobran los establecimientos hoteleros a los turistas, y por tanto se debería dedicar a proyectos relacionados con el impacto de la industria turística.

La ampliación del instituto Isidor Macabich, reclamada desde hace años, debería estar ya en marcha, pero a cargo de la conselleria de Educación. Por lo que respecta a las viviendas sociales, Ibiza arrastra un déficit de décadas, y es indispensable corregirlo con actuaciones urgentes, pero no a cargo de un impuesto que se debería dedicar a otras muchas cuestiones pendientes relacionadas con el medio ambiente y la sostenibilidad. Estos dos proyectos suman casi siete de los 10,9 millones que recibe la isla; si los financiaran las conselleries correspondientes, ese dinero podría destinarse a otros asuntos. El resultado es que en la práctica acaba reduciéndose la inversión real destinada a Ibiza. Hay otros proyectos que se financiarán con los ingresos del impuesto turístico y que son igualmente cuestionables, como la ampliación del metro de Palma, que se llevará 10 millones. Los hoteleros de las islas y otros sectores empresariales han mostrado su lógica indignación ante lo que consideran una estafa.

La aprobación de los proyectos contó con el voto en contra de los grupos ecologistas GOB y Amics de la Terra, que tachan la gestión de la ecotasa de «fraude» y consideran que contraviene el espíritu de la ley, como parece claro cuando se meten en el saco proyectos como la ampliación de un centro educativo, la prolongación de una línea de metro o la construcción de viviendas en Mallorca, Menorca e Ibiza. También la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears rechazó las propuestas, que solo incluyen tres presentadas por ayuntamientos (dos de Palma y una de Ibiza). Los consistorios denuncian que el Govern ignora los proyectos que presentan para sacar adelante los suyos. De hecho, los números nuevamente dan la razón a los críticos: el Govern acapara 100 millones del total de 105 destinados a inversiones. En el caso de Ibiza, cinco de los proyectos aprobados están impulsados por conselleries del Ejecutivo balear, por valor de 9,75 millones, y los 1,2 millones restantes son para tres propuestos por el Consell ibicenco. También en este caso los datos revelan que el Govern tiene poco en cuenta las peticiones de las instituciones locales, y antepone las inversiones que considera prioritarias.

Ibiza reivindica, con razón, que cada isla reciba el dinero que recauda con este impuesto, y que pueda decidir en qué proyectos invertirlo. Una reivindicación justa, necesaria y urgente.

