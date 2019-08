Felipe, la «súbdita» y los pantalones

Psssst, psssst... ¡Gloria! Que no sé si te has 'colao'. En lo del Rey, digo. O, como diríamos los potterianos, Elquenuncafuevotadoooooo. A ver, que lo de que el dress code en la recepción real fuera «vestido corto» no significa que el monarca quiera ver las piernas de todas sus «súbditas», si no que no hay que ir como para la alfombra roja. Vaya, que lo de ponerse pantalones se ceñía estrictamente al protocolo. Un pijama, unos vaqueros con una camisetita con mensaje, un estilismo a lo diva de Hollywood, con bien de brillibrilli y cola de varios metros... Eso sí que hubiera sido irreverente. O... ¡Ya lo tengo! ¡Un vestido largo con los colores de la bandera republicana! Como el de Agatha Ruiz de la Prada, pero con una de las franjas moradas. ¡Monísina! ¡Y republicanérrima! Yo es que lo de los pantaloncitos lo veo pobre como protesta para una «súbdita» como tú. ¿Sabes qué hubiera sido revolucionario de verdad? Que alguien no se hubiera pasado cuatro años tocándose la Transparencia. Lo veo: directora insular del frac. Tú, ahí, persiguiendo a los compañeros de gobierno cuando no justificaban los gastos o se negaban a responder preguntas que no les hacían mucha gracia. ¡Soy la Gloria! ¡Uuuuuh! Y todos acojonados. Vestida como quisieras, eso sí. Hasta en pantalones, como los que llevaste para ver a Felipe. Igual, como republicana de pro, hubiera sido más coherente y reivindicativo quedarse en casa. ¡Ah, no! Que entonces no hubiera habido vídeo...