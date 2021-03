Emigrar obedece a una elemental necesidad de sobrevivir o al legítimo deseo del ser humano de lograr una vida mejor, y de dejar atrás conflictos armados, violencia, miseria, represión o ausencia de expectativas, tanto para uno mismo como para los seres queridos. Los motivos para dejar la tierra natal en busca de otras oportunidades son muy diversos, pero el objetivo es siempre el mismo: prosperar y encontrar nuevos horizontes. Así ha sido a lo largo de la historia, y así seguirá siendo, por más fronteras y muros que levantemos.

Ibiza y Formentera fueron tierra de emigrantes hasta que la industria turística y el cambio del modelo económico de la sociedad procuraron una prosperidad y unas posibilidades de desarrollo que dieron la vuelta a la situación: las Pitiusas se convirtieron en foco de acogida de inmigrantes, tanto españoles como de otros países, que hallaron en estas islas empleo y una vida mejor.

Era de esperar que Ibiza y Formentera acabaran siendo otro destino más en las rutas de los migrantes que parten de las costas de Argelia (o de las redes que se aprovechan de ellos) en busca del paraíso soñado en Europa, pues son las islas de Balears más cercanas a esta zona del norte del continente africano. En el pasado, de hecho, muchos pitiusos habían hecho el trayecto inverso en precarias embarcaciones para buscar prosperidad o refugio en el norte de África.

En la última semana han arribado a Ibiza cuatro pateras con medio centenar de personas a bordo, de las que seis son menores de edad que han ingresado en el centro Padre Morey, dependiente del Consell Insular. Los adultos han sido trasladados a Centros de Internamiento de Extranjeros en la península para tramitar su repatriación. En estos tiempos en los que la ultraderecha ha ganado terreno de forma alarmante en Europa (también en España ha empezado a condicionar la política de ciertas instituciones, como la Junta de Andalucía), con el consiguiente peligro de involución en los derechos y libertades firmemente asociados al proyecto europeo, no está de más recordar que las personas que se juegan la vida en chalupas inestables, a merced del mar y de los traficantes de seres humanos, no han cometido ningún delito, sino que son víctimas de unas circunstancias sumamente desfavorables y dramáticas. Nuestra obligación moral es asistirles y verles sin el velo de los prejuicios y la xenofobia. Es un ejercicio muy sano tratar de ponernos en su lugar, pensar que muchos de nuestros antepasados tuvieron que salir también a buscarse la vida lejos de aquí y mirarles como seres humanos, y no como enemigos o como extraños. No son una amenaza.

