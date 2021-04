Hace unos días me entretuve haciendo fotos de candados colocados en diferentes puntos de Dalt Vila. Esos que se llaman 'candados del amor'. No hay demasiados ni suponen un problema de estabilidad de puentes o balcones, como ha sucedido en otros lugares, pero sí que representan una apropiación de un patrimonio que es de todos.

Sé que la intención de los que ponen los candados no es esa y que, seguramente, ni pensarán en ello. Y me da igual si lo hacen siguiendo el romanticismo de cartón de la novela de Federico Moccia o la vieja leyenda florentina sobre el Arno y el Ponte Vecchio, pero colocar un candado en la valla del mirador de la Catedral o en la cadena del callejón que da a los baluartes no va a asegurar el amor eterno a nadie.

Ya digo que son pocos, pero suponen un atentado igual que las pintadas en las casamatas de la muralla o los grafitis rascados en la escalera del Castillo. Como estoy seguro de que estas palabras no servirán para nada, me limitaré a dar un consejo a los 'candadistas' -y eso que no soy la persona más indicada para dar consejos románticos-: en el negocio del amor los candados no sirven para nada. Más que unir, separan.