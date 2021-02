No nos gusta el dolor. Es lógico. Es humano. Si nos dijeran que hay una enfermedad que hace que las personas no lo sientan nunca todos querríamos cambiarnos por ellas. Sin dudarlo. No soportamos que aquellos a quienes queremos sufran. Buscamos cualquier remedio, por peregrino que sea, para cortarlo. Arrinconarlo. Olvidarlo. Fulminarlo. No le consentimos que asome la cabeza. Somos capaces de todo para esconderlo. Si lo ignoras, no existe. Si te ríes, no existe. Si te tomas unas copas, no existe. Si no te dejan sola ni un segundo, no existe. Si no paras, no existe. Si te das un atracón de helado, no existe. Si bailas hasta que sale el sol, no existe. Si te acuestas con todo el que se te pone delante, no existe. Si te drogas, no existe. O eso crees. Porque el dolor sigue ahí. Y cuando lo encierras en lo más profundo de ti, se enfada. Y engorda. Y busca una vía de escape. Para no enquistarse ni volverse veneno necesita salir. No hay nada más peligroso que no sentirlo. Camina de espaldas, parándose a curar las heridas que va dejando. Es un poco chapucero, eso sí, y deja cicatrices. Sobre todo si va con prisa, porque el dolor nos recuerda que necesitamos tiempo. Si duele, cura, si no duele es que estás muerta. Es lo que me decía mi abuela cuando rociaba alcohol sobre mis heridas infantiles. Ahora sé que hay heridas que no se curan con alcohol. Muchas se abrirán estos días. Las sillas vacías duelen.