Tengo visita. Lleva años sin venir y le sorprende gratamente la transformación de Vara de Rey y el Parque. Hasta que comienza el paseo, con el sol aún alto de la tarde y sin apenas sombra. Le digo que los árboles ya crecerán, pero incluso yo empiezo a dudar de que estos ejemplares lo hagan lo suficiente como para recuperar el encanto perdido de la plaza y su frescura. No hay libros que hojear, ni cine ni Pereira y la ruta por el corazón de Vila se va convirtiendo en un inventario de ausencias, con las raras perlas de los escasísimos comercios tradicionales que aún resisten en este parque temático con marcas y reclamos intercambiables con los de cualquier otra ciudad. La peatonalización del puerto no evita que cada pocos minutos tengamos que apartarnos para dar paso a un vehículo. Pantallas gigantes, música y griterío. Me pregunta si ahí ya no vive nadie. Más bien ahí no hay quien viva, que es distinto. Poco queda de los Andenes que recordaba. Marina de lujo, ostentación y artificiosidad, que hoy amarra aquí y mañana en Miami, igual da. La esencia es el dinero. Nos internamos por las callejuelas y apenas sí podemos vislumbrar retazos de este bello barrio. Fachadas tapadas por un batiburrillo de souvenirs made in China y 'artesanía' india de fabricación industrial que enmascaran las tiendas y el producto de calidad, calles abarrotadas de mobiliario pretendidamente elegante y la impronta estética de las discotecas a cada paso. ' Welcome, pues, to la Marina', querido turista, un gran bazar veraniego con absoluto desprecio por sus valores patrimoniales históricos y arquitectónicos. Pero si quieres conocerla, recórrela al amanecer, antes de que monten la feria.