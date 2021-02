Si hay un rasgo característico de la transformación de la industria turística ibicenca en la última década es el afloramiento epidémico de negocios carentes de licencia o que se camuflan en algo que no son para ejercer una actividad que supera descaradamente su ámbito. De los chiringuitos y hoteles que han trasmutado a discotecas hemos hablado reiteradamente, pero existen muchos más ejemplos.

En Ibiza tenemos abundancia de vehículos privados transformados en taxis pirata, barcos originariamente dedicados a excursiones marítimas que ahora son party boats, casas particulares ampliadas salvajemente y evolucionadas a centro de hacinamiento de trabajadores de temporada, chalets que ejercen como hoteles de forma encubierta o que se convierten en escenario de preparties y postparties de discotecas, empresas de concierge que dispensan productos y servicios tanto legales como ilegales, negocios de hostelería que operan como centros de blanqueo de capitales y un largo etcétera. En definitiva y salvo los negocios tradicionales de toda la vida, en la isla casi nada es lo que aparenta.

La última innovación que hay que incorporar a este catálogo de negocios estrambóticos situados al filo de las ordenanzas o que directamente las sobrepasan la hemos conocido hace tan solo unos días. Una fórmula no exenta de creatividad, que consiste en convertir una vivienda particular en un restaurante con mayúsculas, sin el menor disimulo. De hecho, en Ibiza, cuanta más publicidad, descaro, glamour y fuegos artificiales acompañen a este tipo de iniciativas, menos peligro de paralización corren.

Esta propuesta, que ha dispuesto de una amplia difusión en medios locales, nacionales e internacionales, ha tenido como escenario el islote de sa Ferradura, en el Port de Sant Miquel. El enclave es famoso fuera de nuestras fronteras porque la revista Forbes lo bautizó como la isla más cara del mundo, al ser adquirida por un magnate anónimo -se dice que de nacionalidad rusa- por 22 millones de euros. Cabe especificar que su calificación de isla constituye una imprecisión, ya que se encuentra adherida a Ibiza a través de una lengua de tierra que forma la pequeña playa de es Pas de s'Illa, lo que permite el acceso de vehículos a la propiedad.

El evento, organizado por una famosa marca de champán francés, se ha desarrollado durante una semana y ha consistido en el servicio de dos menús degustación -uno de almuerzo y otro de cena- en tan exclusivo escenario. La oferta gastronómica es obra de un famoso chef español con tres estrellas Michelin y se servía maridada, como es lógico, con los espumosos de la marca.

Que se celebren eventos en casas particulares, como bodas o fiestas privadas de otra naturaleza, es algo frecuente y hasta lógico, si tienen lugar sin generar molestias al vecindario. En este caso, sin embargo, hablamos de un servicio de comida y cena, a razón de 700 y 800 euros por comensal, respectivamente, para un máximo de 25 personas por servicio. Se accedía a esta oferta mediante reserva, a través de una página web especialmente concebida para la ocasión. En definitiva, un restaurante puro y duro, que no se distinguía en nada de cualquier establecimiento al uso.

No ha trascendido si dicha propuesta ha contado con algún permiso especial por parte del Ayuntamiento de Sant Joan, la Demarcación de Costas o cualquier otra institución pitiusa. Tampoco sabemos exactamente qué tipo de autorizaciones o licencias son necesarias para convertir una casa particular pegada al mar en un negocio gastronómico, en caso de que tal cosa sea posible. La realidad es que en Ibiza, desde hace ya muchos años, no se conceden licencias de restaurante en suelo rústico porque constituye un uso prohibido. Sa Ferradura está situada no solo en este tipo de suelo, sino que además forma parte de un Área Natural de Especial Interés, en plena costa de es Amunts. Sorprende que a ninguna autoridad le haya llamado la atención este asunto.

Cabe preguntarse también si un restaurante esporádico, que se abre en una casa por unos días, requiere de las mismas especificidades técnicas de carácter sanitario que se les exige a los establecimientos con licencia. Es decir, cuarto de frío, suelos construidos con materiales no absorbentes, zona de lavado separada y un largo etcétera.

En todo caso y visto lo visto, crear empresas de restauración itineraria, con el objetivo de vender menús especiales en casas particulares de la isla situadas en enclaves privilegiados, puede constituir un magnífico negocio de futuro capaz de hacer la competencia a otros establecimientos de solera que sí cumplen con la normativa. No hay que montar el local, ni pagar un traspaso, afrontar la farragosa burocracia... Con el precedente de sa Ferradura, a ver qué Administración se atreve a impedirlo. Mejor no dar ideas.