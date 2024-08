Carolina Marín, el oro y la gran batalla de los nervios

Carolina Marín ya está en cuartos de final de los Juegos Olímpicos de París, en los que se medirá a la japonesa Aya Ohori, octava del ranking mundial que superó en un duelo electrizante a la singapurense Jia Min Yeo por 21-11, 14-21 y 22-24.

Tras perderse los Juegos de Tokio en 2021 por su segunda lesión grave de rodilla, la campeona olímpica en Río 2016 necesitó recurrir a su mejor juego para eliminar en tres sets a la china nacionalizada estadounidense Beiwen Zhang que la había derrotado en París hace unos meses en tres sets.

La mejor volantista española de la historia cometió demasiados errores en el primer set y admitió que la tensión le jugó una mala pasada. "Más que la victoria, yo creo que ha sido un partido importante, porque hace unos meses jugué contra ella en este pabellón y me ganó a tres sets. Es cierto que hoy me han podido los nervios", comentó.

"Yo también he empezado en el lado rápido de la pista y he cometido muchos errores de fondo. Entre eso y los nervios, ella se ha llevado el primer set bastante fácilmente. Estoy contenta porque a pesar de esa adversidad, de no encontrarme bien y de haber perdido el primer set, he sabido responder en el segundo y me he enfocado en lo verdaderamente importante", recalcó la andaluza.

Aya Ohori será la próxima rival de Carolina Marín / EFE

En cuanto a la tercera y definitiva manga, Martín enfatizó la importancia de "mantener el ataque, porque quien mantenía la red y atacaba era la que ganaba el punto. Tenemos que mejorar muchas cositas, porque a pesar de los nervios muchas veces se me quedaba corta, le daba a ella el ataque y me ganaba el punto. Ha sido importante la victoria y el haberme superado".

Para terminar, Carolina Marín dijo que su gran objetivo es ganar otros tres partidos en París. "Creo que todas mis rivales saben que aquí venimos a ganar una medalla y a luchar por el oro. Sé que no lo voy a tener fácil, pero insisto en que tengo muy claro que todas queremos el oro. Acabo de superar una situación adversa y los nervios, que es una espinita que quería quitarme y eso también me hace estar mucho más preparada para el siguiente partido", concluyó.