Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hamacas y sombrillas en FormenteraAscensor del Parador de IbizaVigilancia durante el eclipseTraslado de residuos a Mallorca
instagramlinkedin

Crimen legendario

Netflix pone fecha de estreno a la nueva temporada de 'Monster' tras Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gain: así es el caso de Lizzie Borden

La cuarta entrega de la antología llegará el 17 de septiembre y abordará uno de los asesinatos más célebres de la crónica negra estadounidense.

'Monster: The Lizzie Borden Story'

'Monster: The Lizzie Borden Story' / Netflix

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Netflix ya prepara el regreso de una de sus franquicias más potentes. 'Monster: The Lizzie Borden Story' se estrenará el próximo 17 de septiembre y pondrá el foco en una figura clave de la historia criminal de Estados Unidos. La nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan estará protagonizada por Ella Beatty.

Tras los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la saga cambia de perspectiva y sitúa por primera vez a una mujer en el centro del relato. La serie viajará hasta Fall River, Massachusetts, donde en 1892 fueron asesinados a hachazos Andrew Borden y su esposa Abby. La principal sospechosa fue Lizzie, hija de Andrew, aunque terminó absuelta por un jurado.

Una historia marcada por el misterio

Más de 130 años después, el caso sigue sin una respuesta definitiva y continúa alimentando teorías, libros, películas y documentales. Netflix abordará esa leyenda desde una mirada psicológica, presentando a Lizzie como una joven atrapada en una familia acomodada de New England, sometida a un entorno de control, humillación y represión.

La ficción también dará peso a Bridget Sullivan, la criada de los Borden, con quien Lizzie encontrará una vía de escape marcada por el deseo, la rabia y la fantasía de venganza. Ella Beatty ha explicado que la serie explora “la rabia femenina y la represión”, dos temas que considera muy presentes todavía hoy.

Noticias relacionadas

El reparto incluye además a Rebecca Hall como Abby Borden, Charlie Hunnam como Andrew Borden, Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Billie Lourd como Emma Borden y Jessica Barden como la actriz Nance O'Neil. Con esta nueva entrega, Netflix busca ampliar el fenómeno de 'Monstruo', una franquicia que se consolidó en 2022 con 'Dahmer' y que desde entonces se ha convertido en una de sus marcas criminales más reconocibles.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro heridos, uno de ellos grave trasladado en helicóptero a Ibiza, en un nuevo accidente en Formentera
  2. El obispo reivindica el uso público del ascensor del Parador de Ibiza: 'El Parador también es de los ibicencos
  3. Imágenes del coche que volcó en Formentera y dejó cuatro personas heridas
  4. Un camión de la basura choca contra un autobús de línea en Ibiza
  5. Statuas d Sal cumple su promesa y hace vibrar un Vara de Rey abarrotado
  6. Descartan la implicación de otro vehículo en el accidente que dejó cuatro heridos en Formentera
  7. Esquela Antonio Escandell Tur
  8. Me siento ibicenco de corazón': Ibiza entrega su Medalla de Oro al pediatra Eladio Merino

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Rafael Triguero ficha a Mbappé por un día en Ibiza

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Compromís lleva a la Fiscalía las declaraciones del dirigente de Vox que hablaba de "cazar" a los migrantes de Ceuta

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

Detenidos un hombre y una mujer tras hallar cinco coches robados en una finca de Ibiza

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

“Las viviendas no son discotecas”: Sant Josep sanciona con 700.000 euros varias fiestas ilegales

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

Los futbolistas Kylian Mbappé y Achraf Hakimi apuran sus últimos días de vacaciones entrenando en Ibiza

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

El Govern hace oficial el relevo de Maria Joaquina Ferrer tras la tormenta política por la gestión de las sombrillas y hamacas de Formentera

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Así vivió Ibiza el eclipse de 1905, entre tejados, cristales ahumados y un «¡Adiós para siempre!»

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany

Sant Antoni adjudica por 1,9 millones la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany
Tracking Pixel Contents