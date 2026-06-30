Las 10 series que no te puedes perder este julio

La nueva versión de 'La casa de la pradera' que ha hecho Netflix es uno de los grandes estrenos de series en las plataformas de 'streaming' para este mes de julio, donde también destacan la precuela de 'Una rubia muy legal', 'Elle'; el 'thriller' británico 'Tip Toe'; el nuevo 'spin-off' de 'The Big Bang Theory', 'Stuart no consigue salvar al universo', y 'Lucky', con Anya Taylor-Joy. Entre la producción española están 'Ágata y Lola', 'El mapa de los anhelos' y 'Olivia'.

ELLE Día 1. Amazon Prime Video Precuela de 'Una rubia muy legal', la famosa película de los años 90 protagonizada por Reese Witherspoon, centrada ahora en los años de instituto del personaje e interpretada por Lexi Minetree. La estilosa joen debe lidiar con amistades complicadas, romances prohibidos y decisiones de moda bastante cuestionables. Su familia, sobre todo su madre, será su principal apoyo. Uno de los últimos trabajos del fallecido James Van der Beek, el protagonista de 'Dawson crece'.

MEMORIA DE UN ASESINO Día 2. Movistar Plus Adaptación de la novela del belga Jef Geeraerts, que ha inspirado dos películas antes: la belga 'La memoria del asesino', de Erik Van Looy (2003); y la estadounidense 'La memoria de un asesino', de Martin Campbell (2022), protagonizada por Liam Neeson. Angelo Doyle (Patrick Dempsey) ha vivido durante años sosteniendo dos vidas incompatibles: la de un padre aparentemente anodino en una pequeña ciudad y la de un asesino a sueldo implacable en Nueva York. Pero cuando comienza a sufrir los primeros síntomas de Alzheimer precoz, su mundo empieza a resquebrajarse. La muerte sospechosa de su esposa y una amenaza directa sobre su hija embarazada le obligan a enfrentarse a su pasado antes de olvidarlo por completo.

LA CASA DE LA PRADERA Día 9. Netflix Nueva versión de la famosa serie de los años 70 y principios de los 80 protagonizada por Michael Landon, basada en los célebres libros autobiográficos de Laura Ingalls, que ofrecían una visión única de las dificultades y los logros de quienes forjaron los orígenes del Oeste de EEUU, en pleno siglo XIX. Aunque es más cruda que la original, recupera su mismo espíritu familiar. El elenco está encabezado por Alice Halsey, que interpreta a Laura Ingalls (papel que en la serie original hacía Melissa Gilbert); Luke Bracey, como el patriarca, Charles Ingalls; Crosby Fitzgerald, como la matriarca; Skywalker Hughes, como Mary, la hermana mayor; Warren Christie, como John Edwards, y Jocko Sims, como el Dr. George Tann.

ÁGATA Y LOLA Día 12. Atresplayer Lola Castro (Eva Martín), la inspectora que lidera el Grupo de Homicidios de la Policía Judicial en Vigo, descubre que una de las agentes que trabajan en el archivo de la comisaría, Ágata (Mireia Oriol), es una auténtica 'crack' resolviendo casos. Se empeña en incorporarla a su equipo, pero la joven oculta que se encuentra en el espectro autista. Juntas, sin embargo, forman un dúo de lo más efectivo.

LUCKY Día 15. Apple TV Anya Taylor-Joy ('Gambito de dama') es Lucky, una joven que ha dejado atrás la vida criminal en la que creció. Pero se verá obligada a abrazar por última vez su lado más oscuro en un intento desesperado por escapar de su pasado. El reparto también incluye a Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins, Jr. y William Fichtner. Está basada en la novela homónima superventas de Marissa Stapley.

CÓMPLICES HASTA EL FINAL Día 15. Prime Video Dos amigas (Olivia Spencer y Hannah Waddingham) piensan que lo saben todo la una de la otra, excepto que una de ellas resulta ser una asesina internacional. Cuando resurge una persona misteriosa de su pasado y un encargo va muy mal, se verán forzadas a huir juntas, a lo 'Thelma y Louise'. Será un viaje de carretera por Europa con las fuerzas del orden, asesinos de élite y algunos criminales muy peligrosos pisándoles los talones.

TIP TOE Día 16. HBO Max Russell T. Davies, ganador de varios premios BAFTA ('Doctor Who', 'Queer As Folk', 'It’s A Sin'), propone un 'thriller' suburbano protagonizado por Alan Cumming ('The Traitors', 'The Good Fight') y David Morrissey ('Sherwood'). Interpretan a dos vecinos de Manchester que llevan viviendo puerta con puerta desde hace 15 años. Pero poco a poco se han ido radicalizando y se convierten en enemigos acérrimos, con la homofobia como telón de fondo.

EL MAPA DE LOS ANHELOS Día 17. Netflix Adaptación de la novela de la escritora de 'young adult' Alice Kellen. Es la historia de Greta (Alícia Falcó), una joven que se enfrenta a la muerte de su hermana Lucy (Georgina Amorós), que padecía leucemia. , a través de sus células madre. Antes de partir, crea 'El mapa de los anhelos', un juego que desafía a Greta a enfrentar su dolor y descubrir su propio camino. En este viaje, Greta conocerá a Will (Pablo Álvarez), un enigmático joven con un pasado que lo atormenta.

STUART NO CONSIGUE SALVAR EL UNIVERSO Día 24. HBO Max El nuevo 'spin-off' de la exitosa comedia 'The Big Band Theory' vuelve a echar mano del humor, aunque abraza también la ciencia ficción. Está protagonizado por Stuart (Kevin Sussman), el apocado dueño de la tienda de cómics, que deberá restaurar la realidad después de romper un dispositivo construido por Sheldon y Leonard, lo que provoca accidentalmente un Armagedón multiversal. Stuart cuenta con la ayuda de su novia Denise (Lauren Lapkus), su amigo geólogo Bert (Brian Posehn) y el físico cuántico Barry Kripke (John Ross Bowie). Por el camino, se encuentran con versiones de otros universos de los personajes de 'The Big Bang Theory'.

FURIOUS Día 27. Disney+ 'Thriller' creado por Elizabeth Meriwether ('New girl', 'The dropout', 'Dying for sex'). Una agente del FBI (Emmy Rossum) persigue a una misteriosa y metódica asesina en serie (Lola Petticrew). Ambas recorren su propio camino hacia la justicia y, a medida que sus vidas comienzan a entrelazarse, la línea entre el bien y el mal empieza a difuminarse.

OTROS ESTRENOS Y REGRESOS

OLIVIA. Día 1. Disney+. Comedia escrita por unos expertos en el género: Flipy, Max Navarro, Miguel Estevan y J. J. Vaquero. Un meteorólogo (Pablo Chiapella) tiene que volver a Úbeda (Jaén), su pueblo natal, después de una metedura de pata profesional. Allí se reencuentra con su padre (Nancho Novo), con el que lleva 30 años sin hablarse. Su hija, Olivia (María Schwinning), tampoco ayuda a adaptarse.

X-MEN'97. Día 1. Disney+. Temporada 2. Animación

Día 1. Disney+. Temporada 2. Animación VERANO DEL 36. Día 1. Netflix. Niza, 1936. Cuatro mujeres muy distintas se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera.

Día 1. Netflix. Niza, 1936. Cuatro mujeres muy distintas se ven envueltas en el asesinato de un fiscal en el hotel Riviera. LA SUPERVIVENCIA DE UNA CHICA CON CURVAS. Día 2. Netflix. Temporada 3

Día 2. Netflix. Temporada 3 EL HOMBRE VAPOR. Día 2. Netflix. Cuando un comentarista al que habían invitado a un programa de televisión se hincha y explota en pleno directo en un crimen sin precedentes y verdaderamente inconcebible, la conmoción se extiende por todo el planeta. Detrás del atroz asesinato se oculta un hombre que parece haberse desvanecido en el aire: el Hombre Vapor.

Día 2. Netflix. Cuando un comentarista al que habían invitado a un programa de televisión se hincha y explota en pleno directo en un crimen sin precedentes y verdaderamente inconcebible, la conmoción se extiende por todo el planeta. Detrás del atroz asesinato se oculta un hombre que parece haberse desvanecido en el aire: el Hombre Vapor. SUPER SUBBU. Día 2. Netflix. Un profesor al que todo le sale mal, desesperado por escapar de la tiranía de su padre, acaba dando clases de educación sexual en un remoto pueblo de hombres muy tradicionales. El problema es que él mismo es virgen.

Día 2. Netflix. Un profesor al que todo le sale mal, desesperado por escapar de la tiranía de su padre, acaba dando clases de educación sexual en un remoto pueblo de hombres muy tradicionales. El problema es que él mismo es virgen. SILO. Día 3. Apple TV. Temporada 3

DESTELLOS DEL MAÑANA. Día 5. Netflix. Animación. En una versión alternativa de principios del siglo XX, donde el progreso tecnológico tomó otros derroteros marcados por la energía a vapor, Kioto vive envuelta en un eterno manto de humo. Allí, un chico y una chica huérfanos se encuentran.

Día 5. Netflix. Animación. En una versión alternativa de principios del siglo XX, donde el progreso tecnológico tomó otros derroteros marcados por la energía a vapor, Kioto vive envuelta en un eterno manto de humo. Allí, un chico y una chica huérfanos se encuentran. SALCEDO, CUERO Y BOOGABOO. Día 8. Netflix. Martín Salcedo no se deja impresionar fácilmente... hasta que Laura Pinilla y Quiebra Canto doblan la apuesta con las drogas, la bebida y el peligro

Martín Salcedo no se deja impresionar fácilmente... hasta que Laura Pinilla y Quiebra Canto doblan la apuesta con las drogas, la bebida y el peligro NO TENGO MIEDO. Día 8. Netflix. En el verano de 1986, Miguel, un niño de 10 años, descubre un secreto aterrador que le muestra el lado más oscuro y cruel de los adultos… empezando por quienes creía conocer.

Día 8. Netflix. En el verano de 1986, Miguel, un niño de 10 años, descubre un secreto aterrador que le muestra el lado más oscuro y cruel de los adultos… empezando por quienes creía conocer. CICLOS. Día 8. Apple TV. Temporada 5

Día 8. Apple TV. Temporada 5 PULSERAS ROJAS. Día 8. Netflix

Día 8. Netflix THUNDER 3. Día 9. Netflix. Animación. Tres amigos de la infancia emprenden una búsqueda desesperada para encontrar a una niña desaparecida.

Día 9. Netflix. Animación. Tres amigos de la infancia emprenden una búsqueda desesperada para encontrar a una niña desaparecida. EL VIAJERO. Día 13. Cosmo. Ante la falta de recursos del sistema judicial para reabrir casos cerrados, un brillante pero solitario investigador asume la misión de atrapar a los verdaderos asesinos y hacer justicia por las víctimas.

Día 13. Cosmo. Ante la falta de recursos del sistema judicial para reabrir casos cerrados, un brillante pero solitario investigador asume la misión de atrapar a los verdaderos asesinos y hacer justicia por las víctimas. DALGLIESH. Día 14. Filmin. Adaptación de las novelas de P. D. James. Ambientada en la Inglaterra de los años 70, sigue al detective Adam Dalgliesh mientras investiga complejos asesinatos y desvela secretos ocultos en distintos rincones del país.

ALLEGIANCE. Día 16. SkyShowtime. Temporada 3

Día 16. SkyShowtime. Temporada 3 LA VIDA EN LA SOMBRA. Día 16. Movistar Plus. Drama de la BBC creado por Dennis Kelly (el artífice de 'Utopía') e inspirado en las memorias de Andy West ('The Life Inside'). Dan nunca ha pisado una cárcel. A diferencia de su padre, su tío o su hermano, él eligió otro camino: enseñar filosofía. Pero cuando decide impartir clases en prisión, lo que empieza como un experimento intelectual se convierte en un viaje profundamente personal.

Día 16. Movistar Plus. Drama de la BBC creado por Dennis Kelly (el artífice de 'Utopía') e inspirado en las memorias de Andy West ('The Life Inside'). Dan nunca ha pisado una cárcel. A diferencia de su padre, su tío o su hermano, él eligió otro camino: enseñar filosofía. Pero cuando decide impartir clases en prisión, lo que empieza como un experimento intelectual se convierte en un viaje profundamente personal. EL HALCÓN. Día 16. Netflix. En la recta final de su carrera, Lonnie Hawkins (Will Ferrell) intenta recuperar el toque que lo llevó a convertirse en el mejor golfista de 2004. Aunque su cuerpo ha dicho basta, el corazón le anima a continuar. Su exmujer y su hijo Lance, la nueva promesa del golf, saben que está acabado. Sin embargo, Lonnie pretende ganar el único gran torneo que le falta para completar el Grand Slam y protagonizar la reaparición más estelar en la historia del golf.

EL PALACIO DEL ESTE. Día 17. Netflix. La historia de Gu-cheon, un hombre capaz de cruzar al mundo de los espíritus, y de Saeng-gang, una dama de la corte que guarda un secreto, a quienes el rey encomienda desentrañar los misterios de un palacio maldito.

Día 17. Netflix. La historia de Gu-cheon, un hombre capaz de cruzar al mundo de los espíritus, y de Saeng-gang, una dama de la corte que guarda un secreto, a quienes el rey encomienda desentrañar los misterios de un palacio maldito. KING OF THE HILL (EL REY DE LA COLINA). Día 20. Disney+. Temporada 15. Animación

Día 20. Disney+. Temporada 15. Animación EL OTRO PADRE. Día 22. Netflix. Para salvar a su hija de una insuficiencia renal, Maca hace una prueba de ADN que lo cambia todo: el padre biológico de Julieta es un secreto de 20 años que amenaza con derrumbar la vida que tanto le costó construir.

Día 22. Netflix. Para salvar a su hija de una insuficiencia renal, Maca hace una prueba de ADN que lo cambia todo: el padre biológico de Julieta es un secreto de 20 años que amenaza con derrumbar la vida que tanto le costó construir. GIGN: UNIDAD DE ÉLITE . Día 22. Netflix. Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado.

. Día 22. Netflix. Tras un ataque sin precedentes contra su unidad, un agente de alto rango a punto de retirarse lidera una peligrosa misión que le obliga a enfrentarse a su pasado. NUEVA VIDA EN RANSOM CANYON. Día 23. Netflix. Temporada 2

Día 23. Netflix. Temporada 2 STAR TREK: STRANGE NEW WORLDS. Día 24. SkyShowtime. Temporada 4

Día 24. SkyShowtime. Temporada 4 PRESIDENTE CURTIS. Día 27. HBO Max. Animación ambientada en el universo de 'Rick y Morty'. Sigue al presidente Andre Curtis y a su excéntrico equipo mientras se enfrentan a todo tipo de crisis.

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