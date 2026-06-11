Misterio ochentero
Disney+ anuncia la nueva serie juvenil del creador de ‘American Horror Story’: sinopsis, fecha de estreno y reparto completo de ‘The Shards’
La ficción producida por Ryan Murphy adapta la novela de Bret Easton Ellis y llegará en exclusiva a la plataforma el 6 de agosto.
Carlos Merenciano
Disney+ ya tiene fecha para uno de sus nuevos estrenos internacionales. ‘The Shards’, la serie de FX Productions producida por Ryan Murphy, creador del mítico 'American Horror Story', llegará en exclusiva a la plataforma el próximo 6 de agosto con una historia juvenil marcada por el misterio, la obsesión y el terror adolescente.
La ficción adapta la novela superventas de Bret Easton Ellis y sitúa su trama en Los Ángeles durante los años 80. El punto de partida es un exclusivo instituto privado en el que un grupo de estudiantes de último curso vive entre fiestas, lujo, deseo, celos e inseguridades, mientras una amenaza mucho más oscura empieza a extender el miedo por la ciudad.
El protagonista es Bret, interpretado por Igby Rigney, un joven aspirante a escritor que observa con atención todo lo que ocurre a su alrededor. Su realidad empieza a desestabilizarse con la llegada de Robert Mallory, un nuevo alumno misterioso al que da vida Homer Gere. Su aparición coincide con el terror provocado por ‘The Trawler’, un asesino en serie que tiene como objetivo a adolescentes.
Junto a Bret aparece su círculo más cercano, formado por Susan Reynolds, Debbie Schaffer y Thom Wright, interpretados por Kaia Gerber, Hayes Warner y Graham Campbell. A su alrededor se mueve también un mundo adulto desencantado y peligroso, con personajes como Terry Schaffer, Liz Schaffer y Steven Reinhardt, a quienes dan vida Wes Bentley, Evan Rachel Wood y Jordan Roth.
‘The Shards’ cuenta con Ryan Murphy y Bret Easton Ellis como principales nombres creativos, junto a un amplio equipo de productores ejecutivos en el que figuran Nina Jacobson, Brad Simpson, Eric Kovtun, Scott Robertson, Nissa Diederich, Tanase Popa, Nick Hall, Michael Uppendahl, Max Winkler, Kathleen McCaffrey y Brian Young. La serie está producida por 20th Television y FX Productions.
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