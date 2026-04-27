Helena Bonham Carter abandona 'The White Lotus' en pleno rodaje

El rodaje de la cuarta temporada de 'The White Lotus' ha vivido una baja de lo más inesperada, con un misterio a la altura de los que nos tiene acostumbrados la serie creada por Mike White: la marcha de Helena Bonham Carter, uno de los fichajes estrella de los nuevos capítulos. La famosa actriz británica (nominada dos veces al Oscar por su trabajo en las películas 'El discurso del rey' y 'Las alas de la paloma') ha dejado la exitosa ficción de HBO Max debido a desacuerdos acerca de su personaje, según ha adelantado 'The Hollywood Reporter'.

"Con el rodaje en marcha de la cuarta temporada, se hizo evidente que el personaje que Mike White creó para Helena Bonham Carter no se adecuaba (con ella) una vez en el escenario", ha confirmado la producción al medio estadounidense.

Buscando una nueva actriz

Aunque los guionistas van a reescribir los capítulos, no está previsto que Bonham Carter regrese al rodaje, con lo que la serie necesitará buscar a una nueva actriz a última hora y con la producción ya en marcha.

Tanto White como el resto de productores de la serie lamentan no poder trabajar con ella, pero aseguran que siguen siendo "grandes admiradores" y esperan poder colaborar pronto con la actriz en otro proyecto.

Helena Bonham Carter (izquierda), en la serie de Netflix 'Las siete esferas' / INFORMACIÓN

Aunque desde la producción dejan claro el motivo de la salida de Bonham Carter, en el diario británico 'Daily Mail' citan a una fuente anónima que desliza otra razón: “Se comenta que Helena se fue por un enfrentamiento con Sandra Bernhard”. No obstante, el entorno de la actriz de títulos como 'The Crown' y la saga 'Harry Potter' ha negado esa versión, asegurando que ambas ni siquiera habían llegado a conocerse, aunque han evitado explicar qué ocurrió realmente.

Hace tan solo unos días que HBO había informado del inicio del rodaje de la cuarta temporada de 'The White Lotus', ambientada ahora en la Costa Azul francesa. Los nuevos episodios se grabarán en Cannes, Saint-Tropez y Mónaco. El rodaje también tendrá lugar en París, aunque la historia seguirá desarrollándose a lo largo de la Costa Azul.

El Festival de Cannes

Como suele ser habitual en la serie, la cuarta temporada seguirá a un nuevo grupo de huéspedes y empleados del lujoso hotel White Lotus a lo largo de una semana, durante el Festival de Cine de Cannes.

En el reparto de los nuevos episodios figuran actores como Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El reparto adicional incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Pérez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

Entre los hoteles que aparecen en esta temporada se encuentran el Airelles Château de la Messardière, que hace las veces del White Lotus du Cap, y el Hôtel Martinez, como el White Lotus Cannes.