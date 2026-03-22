Lisa Kudrow, (todavía) más que Phoebe Buffay 

Lisa Kudrow nunca logrará librarse de la sombra de 'Friends', pero tampoco es que lo pretenda: se muestra orgullosa de haber sido Phoebe Buffay, aquella camarera, masajista y cantante folk como llegada de una dimensión paralela mucho más amable que esta. Tras llegar a cobrar un millón de dólares por episodio en la novena y décima temporadas, Kudrow no necesitaba volver a trabajar en la vida; de ahí que durante el resto de su carrera se haya dejado ver, sobre todo, en personajes realmente memorables, muchos de ellos dignos de reivindicación.

A veces se nos olvida su facilidad para iluminar la (gran) pantalla. Ya en mitad del éxito de 'Friends', desbordó como una de las dos lunáticas amigas de 'Romy & Michele' (1997), especie de reverso femenino de 'Dos tontos muy tontos' con dosis extra de calidez, encanto y alegría de vivir. En 'Rumores y mentiras' (2010), aquella versión adolescente de 'La letra escarlata', llamaba la atención como una orientadora académica que, como otros personajes de Kudrow, abrazaba el narcisismo de forma hilarante. Entre lo más memorable de 'Casi imposible' (2019) está su cameo como (sincera) asesora de imagen de la política encarnada por Charlize Theron. Llegado el momento de hacer papeles de madre, los hizo con brillantez e idiosincrasia en 'Súper empollonas' (2019) o la serie 'Feel good' (2020-21).

Si en algún momento le han faltado oportunidades interesantes, ella misma se las ha creado. Desarrolló a la terapeuta Fiona Wallice de 'Web therapy' (2011-2015), telecomedia improvisatoria producida por ella misma. Ególatra e insensata, esta antiheroína virtual de leyenda no se preocupa por sus pacientes e incluso se burla de los mismos. Sus sesiones son de ¡tres! minutos porque, en su opinión, si fueran más largas, la gente se iría por las ramas y le contaría sueños. Entre las muchísimas estrellas invitadas estuvo David Schwimmer, antiguo Ross de 'Friends', como un tipo traumatizado después de ver a su padre liándose con Fiona.

Apreciemos a Valerie

Pero si existe un personaje suyo a reivindicar, es la antiheroína protagonista de 'The comeback', serie creada entre Kudrow y Michael Patrick King ('Sexo en Nueva York') que la actriz describió el pasado jueves, en rueda de prensa internacional, como lo mejor que ha hecho en su vida. Sus temporadas se han hecho esperar: la segunda tardó nueve años; entre aquella y la que este lunes nos llega a HBO Max han pasado doce. No esperemos la tercera, ya que Kudrow y King se pasean ahora por el mundo refiriéndose a su creación como "trilogía".

En esta oscura sátira de Hollywood, nuestra homenajeada interpreta a Valerie Cherish, actriz de telecomedia de los 90 (nótese el elemento de autoficción) que lucha por seguir siendo relevante en una industria y un mundo cambiantes. En la primera temporada era la madurita de una 'sitcom' llena de jóvenes y accedía a filmarse a sí misma para uno de esos 'realities' tan en boga. En la segunda hacía un poco de sí misma en una dramedia de prestigio y, contra todo pronóstico, se llevaba un Emmy (pese a haberse saltado la ceremonia).

Ahora, nos reencontramos con Valerie en aquel convulso 2023 de la doble huelga de Hollywood, una crisis existencial que ha esquivado metiéndose a nueva Roxie en 'Chicago', aunque solo ha visto la película y no sabía que iba a tener que enlazar canción con canción. Tras algunos problemas para seguir (literalmente) el ritmo a la producción, decide sumarse a los piquetes y socializar con Fran Drescher, la por entonces presidenta del sindicato de actores SAG-AFTRA, que hace un cameo francamente divertido.

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Tres años, una olvidada serie para Epix y la creación de un insípido pódcast después, Valerie recibe de nuevo la oportunidad de volver al estrellato televisivo: la cadena que emitió su serie más conocida, recién comprada por un conglomerado, la invita a protagonizar una nueva telecomedia multicámara de toda la vida… escrita por la IA. "En el momento de la primera temporada, los 'realities' amenazaban con extinguir la televisión guionizada", recordaba Kudrow el jueves. "Y esa sensación de fin de una época ha vuelto ahora con la IA, que nos sirve para mostrar a Valerie en su batalla definitiva". Suena apocalípticamente prometedor.