'La promesa', avance semanal: Una mentira descubierta y una marcha sacuden el Palacio

Los habitantes del palacio de 'La Promesa' se verán sacudidos por decisiones que marcarán su futuro inmediato: desde una carta dirigida al rey que podría alterar la baronía hasta la inesperada mentira de Jacobo, cuyo secreto amenaza con romper definitivamente varias relaciones. Amor, lealtades forzadas y luchas de poder volverán a situar a la serie en el centro de todas las miradas.

Capítulo 781 (lunes 23 de febrero)

Jacobo sorprende a todos al decidir quedarse para no ver sufrir a Martina, lo que provoca alegría mezclada con incertidumbre entre ella y Adriano. Mientras tanto, Curro y Ángela redactan una carta al rey para recuperar la baronía, aunque él duda de enviarla; virtudes se despide de Simona y Candela, y Julieta y Ciro conversan sobre Manuel, generando comentarios sobre su personalidad. Leocadia se resiste a ceder el traspaso de poder de las tierras y Petra revela a Martina la verdad sobre el supuesto viaje a Nueva York.

Capítulo 782 (martes 24 de febrero)

Petra pide ayuda económica a Martina para sostener el refugio, y Curro decide postergar el envío de la carta, lo que alivia a Ángela —aunque Lorenzo lo escucha. Martina agradece a Jacobo que cancelara el viaje y promete a Curro controlar sus sentimientos hacia Adriano por lealtad; Julieta visita las cocinas, donde el mayordomo le recuerda que ya no forma parte del servicio, y Pía confiesa que sus sentimientos hacia Ricardo se enfrían. Además, Ciro se reúne con Leocadia para el trasvase de poder de las tierras, provocando la ira de ella.

Capítulo 783 (miércoles 25 de febrero)

Leocadia acusa a Ciro de quedarse con beneficios de la gestión de la finca y recrimina a Alonso que ella nunca obtuvo nada. María y Samuel discuten sobre quién los casará, y la relación entre Cristóbal y Ángela sigue avanzando bajo la atenta mirada de Teresa. Martina decide quedarse en La Promesa y marcar distancia con Adriano, mientras Santos entrega a Vera una carta en la que Lope admite sus mentiras, haciéndola romper a llorar.

Capítulo 784 (jueves 26 y viernes 27 de febrero)

Curro y Ángela discuten por la carta y Leocadia aprovecha para sembrar cizaña en su relación, mientras Cristóbal aconseja a Ángela que luche por sus sentimientos. Vera sufre por la frialdad de Lope y Martina, Ángela y Julieta comparten historias del pasado. Ciro arremete contra Curro y Leocadia, descargando su rabia con Julieta, y Teresa revela que su relación profesional con Cristóbal ha vuelto a la normalidad. Finalmente, Leocadia destapa la gran mentira de Jacobo: se inventó que había conseguido un trabajo en Nueva York.