En Prime Video
La serie 'La casa de los espíritus' se estrenará el 29 de abril en 240 países
La adaptación televisiva de 'La casa de los espíritus', con Dolores Fonzi y Alfonso Herrera, llegará tras la película de 1993 y se centra en la lucha de clases y la agitación política.
EFE
La serie 'La casa de los espíritus', la primera adaptación en español para la televisión de la icónica novela de Isabel Allende, se estrenará el 29 de abril en 240 países, según anunció este lunes Prime Video durante la 76 edición de la Berlinale.
'La casa de los espíritus' es una saga familiar de ocho episodios que comprende un periodo de medio siglo, centrado en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Sudamérica moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia.
Dolores Fonzi, Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Juan Pablo Raba y Fernanda Castillo encabezan el reparto de esta serie que tiene entre sus productoras ejecutivas a la propia Allende y a la actriz Eva Longoria y que ha sido íntegramente rodada en Chile.
La producción de Prime Video llega tras la adaptación al cine de la novela en 1993, película que protagonizaron los ganadores del Oscar Meryl Streep y Jeremy Irons.
Los primeros tres capítulos de 'La casa de los espíritus' se proyectan este lunes en el certamen berlinés, dentro de la sección Berlinale Special Series.
